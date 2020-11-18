Almanya'da 6-0 depremi! İşte Löw'ün yerine gelecek isim

"BİZE NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİLER" Toni Kroos ise "En büyük yenilgim değil ama en netlerinden biri. Sorun şu ki İspanya'ya erişemedik. Bize topla ve topsuz nasıl oynamamız gerektiğini gösterdiler. Oyunu analiz etmemiz gerekiyor. Mart ayında tekrar bir araya geldiğimizde yapılacak çok şey var" şeklinde konuştu.