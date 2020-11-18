Almanya'da 6-0 depremi! İşte Löw'ün yerine gelecek isim
İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık yenilgi Almanya'yı karıştırdı. Bild bomba bir haberi duyururken, Löw ve futbolcular ise yerden yere vuruldu.
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Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya 6-0 yenilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.
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BILD'DEN BOMBA İDDİA
1958'den bu yana ilk kez kalesinde 6 gol gören Almanya'da teknik direktör Joachim Löw de yerden yere vuruldu. "Almanlar, oyunun tamamından son düdüğe kadar köpek tarafından ısırılmış gibi acılı ve yaralı şekilde sahadan ayrıldılar" ifadeleri kullanıldı.
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"ZİFİRİ KARANLIK BİR GÜN"
Löw tarihi yenilgi sonrası "Şu anda açıklamak zor, hiçbir şeyin işe yaramadığı zifiri karanlık bir gün geçirdik. Bugün her açıdan gerçekten kötüydü. Cesur olmak ve ileriye doğru oynamak istedik ama bugün hiçbir şey işe yaramadı, ne hücum ne de savunma.
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İlk golden sonra tüm konseptimizden vazgeçtik. Açıldık ve İspanyollar o kadar iyilerdi ki bundan faydalandılar. Organizasyon yok, oyuncular arası yakınlık yok, iletişim yok. Düzenden vazgeçtik ve bu ölümcül oldu" ifadelerini kullandı.
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"İSPANYA KALECİSİ TEK BİR KURTARIŞ YAPMADI"
Almanya Milli Takım menajeri Oliver Bierhoff ise "Bu sonucu sindirmemiz gerekiyor ama biraz zaman alacak. Takım bugün dağıldı, bu olmamalı. Bunun bir mazereti yok. İspanya kalecisi tek bir kurtarış bile yapmadı. Bunu çok sıkı analiz etmeliyiz.
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Tecrübe eksikliği bahane değildir. Savunmadaki hatalara bir son vermeliyiz. Oyuncularımızın ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz. Kesinlikle Löw'e olan güvenimiz devam ediyor" dedi.
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"SADECE ACI DUYUYORUM"
Kaptan Manuel Neuer de "Hepimiz için hayal kırıklığı oldu. Oyunu berbat ettik. Takımda iletişim çok azdı. Daha fazla konuşmalıydık. İlk golün hemen ardından takım olarak kendinizi desteklemeniz önemlidir. Böyle bir oyun için doğru zaman değildi. Sadece acı duyuyorum. Tüm maçları ciddiye almalıyız" dedi.
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"BİZE NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİLER"
Toni Kroos ise "En büyük yenilgim değil ama en netlerinden biri. Sorun şu ki İspanya'ya erişemedik. Bize topla ve topsuz nasıl oynamamız gerektiğini gösterdiler. Oyunu analiz etmemiz gerekiyor. Mart ayında tekrar bir araya geldiğimizde yapılacak çok şey var" şeklinde konuştu.
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"İSPANYA LİDERLİĞİ HAK ETTİ"
Takımın genç yıldızlarından Gnabry de "Hiç şansımız olmadı. İspanya kazanmayı ve liderliği hak etti. Bahanemiz yok, kötü oynadık. Artık nerede olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Almanya'nın en önemli gazetelerinden Bild ise bomba bir haberi duyurdu.
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1 NUMARALI ADAY HANSI FLICK
Habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz yaz Löw'ün yerine Bayern Münih'in hocası Hansi Flick'i getirmek için görüşmelerde bulundu.
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Flick'in hala Joachim Löw sonrası teknik direktörlük için 1 numaralı aday olduğu belirtildi.
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Federasyonun 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası'ndan önce teknik direktör değişikliğine gitmeyeceğinin altı çizildi.
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"FLICK, KLOPP'UN ÖNÜNE GEÇTİ"
2024 Avrupa Şampiyonası için Löw ile yollar ayrıldıktan sonra Hansi Flick'in teknik direktörlük için Almanya Futbol Federasyonu'nda uzun süre favori olarak görülen Jürgen Klopp'un isminin önüne geçtiği belirtildi.
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DİĞER ADAYLAR TUCHEL VE RANGNICK
Almanya Milli Takım menajeri olan Oliver Bierhoff'un Joachim Löw'ün yerine Hansi Flick ve Jürgen Klopp dışında Thomas Tuchel ve Ralf Rangnick'i de listesinde bulundurduğu kaydedildi.