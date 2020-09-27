MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlmanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor
GeriFutbol Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 14:52 | 

Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor

Canlı yayında olay sözler: İğrenç, bilerek yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bundesliga'ya 8-0'lık Bayern Münih hezimetiyle başlayan Schalke 04, ligin ikinci haftasında da sahasında Werder Bremen'e 3-1 yenildi.

2
Abone Olgoogle-news

Schalke 04-Werder Bremen maçına Ozan Kabak ve Ludwig Augustinsson'un pozisyonu damga vurdu.

3BILD GAZETESİ TÜKÜRDÜ DEDİ
Abone Olgoogle-news

BILD GAZETESİ 'TÜKÜRDÜ' DEDİ

26. dakikada Augustinsson'un bir pozisyonda Ozan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı.

4
Abone Olgoogle-news

Bild gazetesi, Ozan Kabak'ın rakibinin üzerine tükürdüğü iddia etti.

5
Abone Olgoogle-news

Maçta bir penaltı yaptıran ve kötü bir performans sergileyen Ozan Kabak, 58'de ilk, 84'te ise ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

6MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Abone Olgoogle-news

MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Ozan Kabak maçtan sonra yaptığı açıklamada "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, televizyon açısı aldatıcı.

7
Abone Olgoogle-news

Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım. Çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim" mesajını paylaştı.

8BİLEREK YAPMADIĞINA EMİNİM
Abone Olgoogle-news

"BİLEREK YAPMADIĞINA EMİNİM"

Schalke 04 teknik direktörü David Wagner ise "Ozan'ı tanıyorum, bilerek yapmadığına eminim. Onun karakterini biliyorum. Ozan'la bu konuyu konuşacağım" dedi.

9FAIR-PLAY BU DEĞİL
Abone Olgoogle-news

"FAIR-PLAY BU DEĞİL"

Olayın bir diğer kahramanı olan Augustinsson da "Ozan'ın tükürdüğünü fark etmedim ama fair-play bu değil. Sonunda kırmızı kartı gördü" şeklinde konuştu.

10İĞRENÇ, BİLEREK YAPTI
Abone Olgoogle-news

"İĞRENÇ, BİLEREK YAPTI"

Sky'da konuşan Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthäus ise Ozan Kabak'ın pozisyonuyla ilgişi şu ifadeleri kullandı:

11
Abone Olgoogle-news

"Ozan Kabak rakibine tükürdü, çok net görebiliyoruz. Yaptığı iğrenç. Sportmenlik dışı bir davranış. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Umarım bunun sonuçları olur. Schalke bu görüntüyü savunmamalıdır."

12GÖREVDEN ALINDI
Abone Olgoogle-news

GÖREVDEN ALINDI

Bu arada Schalke 04'te üst üste alınan kötü sonuçların ardından David Wagner'in görevine son verildiği açıklandı.

13
Abone Olgoogle-news

Ozan Kabak'ın yeni hocasının kim olacağı ise merak konusu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi