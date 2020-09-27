Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor

Bundesliga'ya 8-0'lık Bayern Münih hezimetiyle başlayan Schalke 04, ligin ikinci haftasında da sahasında Werder Bremen'e 3-1 yenildi.
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Schalke 04-Werder Bremen maçına Ozan Kabak ve Ludwig Augustinsson'un pozisyonu damga vurdu.
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BILD GAZETESİ 'TÜKÜRDÜ' DEDİ
26. dakikada Augustinsson'un bir pozisyonda Ozan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı.
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Bild gazetesi, Ozan Kabak'ın rakibinin üzerine tükürdüğü iddia etti.
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Maçta bir penaltı yaptıran ve kötü bir performans sergileyen Ozan Kabak, 58'de ilk, 84'te ise ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.
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MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Ozan Kabak maçtan sonra yaptığı açıklamada "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, televizyon açısı aldatıcı.
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Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım. Çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim" mesajını paylaştı.
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"BİLEREK YAPMADIĞINA EMİNİM"
Schalke 04 teknik direktörü David Wagner ise "Ozan'ı tanıyorum, bilerek yapmadığına eminim. Onun karakterini biliyorum. Ozan'la bu konuyu konuşacağım" dedi.
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"FAIR-PLAY BU DEĞİL"
Olayın bir diğer kahramanı olan Augustinsson da "Ozan'ın tükürdüğünü fark etmedim ama fair-play bu değil. Sonunda kırmızı kartı gördü" şeklinde konuştu.
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"İĞRENÇ, BİLEREK YAPTI"
Sky'da konuşan Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthäus ise Ozan Kabak'ın pozisyonuyla ilgişi şu ifadeleri kullandı:
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"Ozan Kabak rakibine tükürdü, çok net görebiliyoruz. Yaptığı iğrenç. Sportmenlik dışı bir davranış. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Umarım bunun sonuçları olur. Schalke bu görüntüyü savunmamalıdır."
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GÖREVDEN ALINDI
Bu arada Schalke 04'te üst üste alınan kötü sonuçların ardından David Wagner'in görevine son verildiği açıklandı.
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Ozan Kabak'ın yeni hocasının kim olacağı ise merak konusu...