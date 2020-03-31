Almanlar açıkladı! Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a...

"BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR" "Ancak, tüm futbol camiası corona virüsü nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Şu anda ve orta vadede kulübüne bağlı olan oyuncular, zor şartlar altında daha detaylı düşünmelidir. Erken bir sözleşme uzatması mı daha akıllıca olur? Yoksa bir değişiklik mi? Kriz anındaki mekanizmasını bir kaç ay içerisinde göreceğiz."