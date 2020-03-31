Almanlar açıkladı! Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a...
Corona virisü nedeniyle liglerin ertelendiği şu dönemde kulüpler gelecek sezon için çalışmalarına yoğunlaşırken, Alman basınından flaş bir iddia geldi.
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, mevcut sezonda da ikinci yarıda yakaladığı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelmişti.
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray, kadro planlamasını oluşturmaya başladı.
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Sarı-kırmızılılar için Almanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Şu anda Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı starın, sarı kırmızılı kulübe transfer olasılığı değerlendirildi.
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Alman basını, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı David Alaba'yı Galatasaray'a yazdı.
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Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:"David Alaba, neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi."
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"G.SARAY FORMASI ALMIŞTI"
"Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi. Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişiklik(transfer) talebinde bulunabilir."
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BU YAZ...
"Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek."
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"BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR"
"Ancak, tüm futbol camiası corona virüsü nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Şu anda ve orta vadede kulübüne bağlı olan oyuncular, zor şartlar altında daha detaylı düşünmelidir. Erken bir sözleşme uzatması mı daha akıllıca olur? Yoksa bir değişiklik mi? Kriz anındaki mekanizmasını bir kaç ay içerisinde göreceğiz."
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"Fiyatlar genellikle böyle kriz zamanlarında düştüğü için, kendi piyasa değeri de düşebilir. Artık eskisi kadar pahalı olmazsınız ve muhtemelen, daha ucuza transfer olabilirsiniz."
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"GALATASARAY'I TUTUYORUM"
"Alaba, 2017 yılında Galatasaray'ın oynadığı, EuroCup B Grubu'ndaki Bayern Münih karşılaşmasını tribünden izlemişti."
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Avusturya'lı yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada,"Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum." demişti. Öte yandan Bayernli savunmacının güncel piyasa değeri 65 milyon euro. (Sabah)