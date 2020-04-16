Alexis Sanchez'in eski sevgilisine sokak ortasında gasp girişimi!

Spor Arena Dış Haber | Inter forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez'in eski sevgilisi Michelle Carvalho ve bir arkadaşına sokak ortasında gasp girişimi yaşandı.Instagram'dan bir paylaşım yapan Michelle Carvalho, arkadaşıyla Şili'de alışverişten dönerken bir gasp saldırısına uğradıklarını söyledi.Michelle Carvalho Instagram'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.Eşyaları apartmana taşımamız için yardım teklif eden pembe tişörtlü adam arkadaşımın çantasını almaya çalıştı.Arkadaşım çantasını bırakmayınca onu sürüklemeye çalıştı. Ben de kapıda bulduğum bir sopayla saldırgana vurmaya başladım. Defalarca vurduktan sonra adam çantayı bırakıp kaçtıBu olayın en komik yanı ise biz iki kadın saldırganla savaşırken etrafta olan 4 erkeğin yardımımıza koşmaması. Buna inanamadım.Görüntüleri izleyip polise gerekli şikayeti yaptık. Lütfen dikkatli olun ve bir yabancının yardım teklifini kabul etmeyinManchester United'dan kiralık olarak Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'in eski sevgilisi olan Michelle Carvalho, Alexis'e dev köpeklerinden ismi Humber olanı kendisinin hediye ettiğini açıklamıştı.Alexis ve Michelle, 2012 yılında birlikteydi. İkili, ilişkilerini medyadan gizli tutmayı başardılar.