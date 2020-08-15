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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 19:34,

Alexander Sörloth'un yeni durağını duyurdular! Trabzonspor'dan sonra transfer...

Trabzonspor ile Süper Lig'de gol kralı olan ve performansı ile değerini oldukça arttıran Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular.

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Trabzonspor'un Crystal Palace'dan kiraladığı ve bir senelik daha kiralık sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth, Türkiye'den ayrılmak üzere...

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Geçen sezon Trabzonspor'da 49 resmi maçta oynayan ve 33 gol, 11 asistlik performansı ile harikalar yaratan Sörloth için flaş bir iddia geldi.

3TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTILAR
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TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTILAR!

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Norveç'in Trondheim şehrinde RB Leipzig ile transfer görüşmesi yaptı.

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Norveç'te yayın yapan TV2 ve Nidaros'a göre; RB Leipzig ile Sörloth, Trondheim'da yüzyüze transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.

5WERNERİN YERİNE...
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WERNER'İN YERİNE...

İki taraf arasında anlaşmanın çok yakın olduğu ve Sörloth'un, 53 milyon euro'ya Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerini alacağı bilgisi verildi.

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Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.

7ÇIKIŞ MADDESİ VAR
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ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon euroluk bir de çıkış maddesi olacak.

8AVRUPANIN GÖZÜ ONLARDA
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AVRUPA'NIN GÖZÜ ONLARDA

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 33 yaşındaki teknik direktör Nagelsman yönetiminde müthiş bir başarı yakalayan ve yarı finale yükselen Leipzig, Avrupa'da tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Genç teknik direktörün de Sörloth'u çok istediği ve Werner'in boşluğunun Sörloth ile dolacağına inandığı kaydedildi.

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Leipzig'de Timo Werner, 53 milyon euroya Chelsea'ye satılmış ve Alman ekibi, henüz onun yerine forvet transferi yapmamıştı...

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Norveç basını da transfer görüşmesinin çok olumlu geçtiğini belirtirken transferin bitme aşamasında olduğunu kaydetti.

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