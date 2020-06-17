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GeriFutbol Alexander Sörloth ve babasından çarpıcı Emre Belözoğlu sözleri! 'Büyük ihtimalle...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 13:56,

Alexander Sörloth ve babasından çarpıcı Emre Belözoğlu sözleri! 'Büyük ihtimalle...'

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip Türkiye Kupası'nda finale çıktığı karşılaşmada Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan gerginlik Norveç basınına da yansırken hem Alexander Sörloth hem babası Goran Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı sözler kullandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasındaki gerilim damga vurmuştu.

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Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz’in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır’a tepki göstermiş, bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart görmüştü.

3ALLAHTAN KORK
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''ALLAH'TAN KORK''

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf ettikten sonra Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.

4SUS İŞARETİ YAPMIŞTI
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'SUS' İŞARETİ YAPMIŞTI

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth ise Emre Belözoğlu'na tepki olarak 'sus' işareti yapmış ve ardından sarı kart görmüştü.

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Norveçli futbolcu, Emre Belözoğlu'na ayrıca 'çok konuşuyorsun' hareketi yapmış ve iki futbolcu arasında gerilim yaşanmıştı.

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Fenerbahçe maçında attığı iki golle karşılaşmanın yıldızlarından olan Sörloth, Norveç'in VG gazetesine açıklamalarda bulunurken Emre Belözoğlu ile arasında yaşananları anlattı.

7EMRE BENİ RAHATSIZ ETTİ
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'EMRE BENİ RAHATSIZ ETTİ'

Golcü futbolcu, ''Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim.'' sözlerini kullandı.

8KESİNLİKLE HARİKA
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'KESİNLİKLE HARİKA!'

Fenerbahçe galibiyeti hakkında konuşan Sörloth, ''Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey. Takım arkadaşlarım süperdi, bana çok iyi servisler yaptılar.

9DESTEKLERİNİ HİSSEDİYORUZ
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'DESTEKLERİNİ HİSSEDİYORUZ'

Trabzonspor taraftarları hakkında da konuşan Norveçli golcü, ''Taraftarımız statta yok ama desteklerini sürekli hissediyoruz'' dedi.

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Öte yandan aynı gazeteye konuşan Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar kullandı.

11SUSMASINI BİLMİYOR
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'SUSMASINI BİLMİYOR!'

Goran Sörloth, ''Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor.'' şeklinde konuştu.

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Norveç basını, Emre Belözoğlu'nu eleştiren ifadeler kullanırken maçın yıldızını ise Sörloth olarak gösterdi...

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