Alexander Sörloth ve babasından çarpıcı Emre Belözoğlu sözleri! 'Büyük ihtimalle...'

'KESİNLİKLE HARİKA!' Fenerbahçe galibiyeti hakkında konuşan Sörloth, ''Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey. Takım arkadaşlarım süperdi, bana çok iyi servisler yaptılar.