Alexander Sörloth tarih yazıyor! Yere göğe sığdıramadılar...

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya tempolu başlayan bordo mavili ekip, aradığı erken golü 3. dakikada buldu.Maçın hemen başında sahneye çıkan Alexander Sörloth, yaptığı şık vuruşla Sivasspor kalecisi Samassa'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.Norveçli forvet böylece Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 17'e yükseltmiş oldu.Alexander Sörloth ayrıca Şota'dan sonra Oscar Cardozo ile birlikte Trabzonspor formasıyla en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.Oscar Cardozo, bordo mavili formayla 29 maçta 17 gol atma başarısı göstermişti. Alexander Sörloth ise henüz 22. haftada 17 gole ulaşmayı başardı.Rekor ise 25 golle gol kralı olma başarısı gösteren Şota'nın elinde.Yıldız oyuncu, Trabzonspor'un skoru 2-0'a getirdiği golde de başrol oynadı. Sörloth'un kestiği topta ters bir vuruş yapan Caner Osmanpaşa, topu kendi ağlarına gönderdi.Trabzonspor bu golün ardından, İtinayla gol atılır ve attırılır... paylaşımı yaptı.24 yaşındaki futbolcunun bu başarısı sosyal medyada büyük ses getirdi.Trabzonsporlu taraftarlar, Norveçli golcüye hem övgüler yağdırdı hem de sevgilerini ilettiler.Bir taraftarın ise Robert Lewandowski - Alexander Sörloth kıyası çok konuşuldu.Bordo mavili futbolsever, 3. dakikada gelen golün ardından Sörloth > Lewandowski yazdı.Rakip takım taraftarları da Sörloth'un performansını takdir etmeyi ihmal etti.