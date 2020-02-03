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Futbol
Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 16:31, /

Alexander Sörlöth: 'İlk geldiğim gün Fenerbahçe'yi söylemişlerdi...'

Norveç televizyonu Alexander Sörloth için 'Kuzeyin Kralı' başlığıyla bir program yaparken Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için Trabzon'a geldi ve Sörloth ile bir röportaj gerçekleştirdi.

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Spor Arena Dış Haber | Norveç'in TV 2 kanalı Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sötloth ile röportaj yaptı. Süper Lig'de rakip filelere 16 gol bırakarak gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İşte Alexander Sörloth'un Norveç kanalına verdiği röportaj;

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'KUZEYİN KRALI DEMELERİ...'

'Kuzeyin Kralı' bugüne kadar aldığım en iyi takma isim. Bundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca böyle demeleri öz güvenimi de yükseltiyor.

4TRABZONDA TELEVİZYON ALMAYA ÇALIŞIRKEN...

'TRABZON'DA TELEVİZYON ALMAYA ÇALIŞIRKEN...'

Transfer olduktan sonra hemen birkaç gol attım. Ardından taraftarların ilgisini fark ettim. Bir gün televizyon almak için bir mağazaya girdim. Orada bulunan insanlar benimle selfie çektirmek istedi. Fotoğraflarını WhatsApp gruplarında paylaştılar. 15-20 dakika mağazada kaldım, bir çıktım ki dışarıda 50 kişi benimle fotoğraf çektirmeyi bekliyor.

5POLİS YARDIMIYLA GİDEBİLDİM

'POLİS YARDIMIYLA GİDEBİLDİM'

Polisin yardımıyla arabaya binebildim. Kibar bir şekilde arabaya kadar eşlik etmek istediklerini söylediler. Güzel bir andı, insanlar fotoğrafını çekmek istiyor... Ancak insanların sayısı fazlalaşıyordu, polisin yardımına ihtiyacım vardı.

6BUNU SEVİYORUM

'BUNU SEVİYORUM'

Eve çok zor gittim ama çok özel bir andı. İnsanların sizi sevmesi hoş bir şeydir. Böyle bir pozisyonda olmayı seviyorum.

7TÜRKİYEDE İNSANLAR ÇOK İYİ

'TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÇOK İYİ'

Türkiye'de insanlar, Norveç'e göre biraz farklı. Burada insanlar size gelip selam veriyor ve sarılıyor! Herkes senle konuşmak istiyor. Çok iyi insanlar olduklarını düşünüyorum. Herkes gülüyor ve mutlu. Bu zamana kadar Türk insanı hakkında sadece iyi şeyler düşünüyorum.

8FENERBAHÇE, SEZONUN EN BÜYÜK SAVAŞI

'FENERBAHÇE, SEZONUN EN BÜYÜK SAVAŞI'

Trabzonspor'a transfer olduğum gün bana Fenerbahçe maçının önemini anlatmışlardı. Sezonun en büyük savaşı demişlerdi. Maç içinde zaten stadyumdaki çılgınlığı hissedersiniz. Saha içinde gürültüden dolayı yanınızdakini bile zor duyarsınız.

9BUGÜNLERDE ÇOK ZEVKLİ...

'BUGÜNLERDE ÇOK ZEVKLİ...'

Gol attıkça kendime olan güvenim artıyor. Her maçta gol atacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden bugünlerde maça çıkmak çok zevkli oluyor.

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Sörloth, Fenerbahçe'ye attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkartmıştı...

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