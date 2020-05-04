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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 19:09,

Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım itirafı! 'O maçtan sonra...'

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, biyografi kitabında Aziz Yıldırım ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, ismiyle aynı sayıdaki biyografi kitabında anılarını paylaştı.

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Alex'in Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile aralarında geçen konuşmayı paylaşması ise oldukça dikkat çekti.

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Brezilyalı futbolcu, Aziz Yıldırım ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı;

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UEFA'da Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleştik. Türkler ve Yunanlar arasında büyük bir rekabet var. Tarihi bir olay. PAOK'un stadının adı 'Mezar' gibi bir şey. Nasıl bir şey olacak diye kendime sordum, pratikte öğrendim. O maçı kaybettik.

5ARTIK DAYANAMIYORUM, ÇOK MUTSUZUM
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'ARTIK DAYANAMIYORUM, ÇOK MUTSUZUM'

İstanbul'da yeniden elendik. Avrupa turnuvalarına veda etmiştik. Başkan Aziz Yıldırım, bir gün üç kaptanı, beni, Emre'yi ve Volkan'ı yanına çağırdı. Elendiğimiz için bizi resmen mahvetti. 'Artık dayanamıyorum, sabrım kalmadı, aileme bile zaman ayıramıyorum. Çok mutsuzum' dedi.

6EMRE VE VOLKAN...
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'EMRE VE VOLKAN...'

Emre ve Volkan, başkanın gönlünü almaya çalıştı. 'Kalın başkanım, siz bu kulübün amiral gemisisiniz' dedi.

7EVİNE GİT, AİLENLE İLGİLEN
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'EVİNE GİT, AİLENLE İLGİLEN'

Ben ise kahvemi içerek sustum. Aziz Yıldırım bana döndü ve 'Ya sen Alex, sen hiçbir şey söylemeyecek misin? diye sordu. Ben de sadece 'Evine git, ailenle ilgilen başkan' dedim.

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Ardından 'Fenerbahçe o kadar büyük ki, tek bir kişiye bağlı kalmaz. Siz bu kulüp için önemlisiniz fakat siz giderseniz yerinize başkası gelecek. Bu benim için de geçerli. Ben de gidersem benim yerime başkası gelecek.' sözlerini kullandım.

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Hiçbir oyuncu, teknik direktör, hiçbir başkan... Bu büyüklükteki bir kulübü bir kişi yönetemez. Kulüp kendi kendini taşır.

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Alex, ayrıca dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman'ı da eleştirdi.

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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu, ''Sonuçlardan görüleceği gibi Aykut Kocaman beklenildiği kadar iyi bir teknik direktör değildi. Bir aydan kısa bir sürede Fenerbahçe iki turnuvadan da elendi. Buna rağmen yeri sağlam görünüyordu.'' dedi.

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