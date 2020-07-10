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GeriFutbol Alex de Souza, Fenerbahçe'nin teknik direktör projesini açıkladı: 'Emre Belözoğlu ile...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 19:10,

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin teknik direktör projesini açıkladı: 'Emre Belözoğlu ile...'

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmazken konu hakkında Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Brezilyalı efsane oyuncu, 'Antrenör olarak dönebilirim' dedi ve son durumu değerlendirdi.

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Fenerbahçe'de bazı taraftarların birgün teknik direktör olarak kulübe geri dönmesini hayal ettiği Alex de Souza, Brezilya basınına konu hakkında açıklama yaptı.

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Alex ayrıca Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Jailson'un performansını da değerlendirdi.

3İŞTE ALEX DE SOUZANIN AÇIKLAMALARI
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İŞTE ALEX DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI

Başakşehir'in şu anda iki avantajı var, birincisi liderler ve ikincisi bu ortamda oynamaya alışıklar. Taraftarı olmayan bir kulüp. Tüm taraftarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oluşturduğu bir şehirdeler. Şu anda seyircisiz oynandığından, avantajlılar

4SİVASSPOR DAHA FAVORİ
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SİVASSPOR DAHA FAVORİ

İnanılmaz bir şekilde Fenerbahçe maçında Sivasspor favori. Daha istikrarlı bir sezon geçirdiler ve daha az baskı var üzerlerinde.

5BÜYÜK KULÜPTE KABUL EDİLEMEZ
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BÜYÜK KULÜPTE KABUL EDİLEMEZ

Fenerbahçe bu sezonla birlikte 7 sezondur şampiyonluğa ulaşamayacak. Böylesine büyük bir kulüpte bu kabul edilemez.

6JAİLSON BAŞLARDA GAYET İYİYDİ
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JAİLSON BAŞLARDA GAYET İYİYDİ

Jailson başkalarının suçunun faturasını ödüyor. Gremio'da iyi bir iş çıkardıktan sonra, orta sahada oynaması için transfer edildi ve başlarda gayet iyiydi. Ancak Fenerbahçe sezonu stopersiz geçirdi ve Jailson'u, Luiz Gustavo'yu ve diğer geçici oyuncuları kullandılar.

7FATURAYI ÖDÜYOR
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FATURAYI ÖDÜYOR

Jailson'un stoper oynayacak gücü ve karakyeri yok. O da şu anda kulüpteki organizasyonsuzluğun faturasını ödüyor.

8BÖYLE BİR DAVET GELECEĞİNİ SANMIYORUM
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BÖYLE BİR DAVET GELECEĞİNİ SANMIYORUM

Fenerbahçe'ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum.

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Emre Belözoğlu ile iyi ilişkilerim var, çok uzun süre birlikte oynadık. Birbirimizle sürekli konuşuruz ve bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Türk bir teknik direktör alacaklarını düşünüyorum.

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Alex'in Türk teknik direktör ile anlaşacağı yönündeki ifadeleri de akıllara Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'u getirdi.

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