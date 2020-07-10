Alex de Souza, Fenerbahçe'nin teknik direktör projesini açıkladı: 'Emre Belözoğlu ile...'

İŞTE ALEX DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI Başakşehir'in şu anda iki avantajı var, birincisi liderler ve ikincisi bu ortamda oynamaya alışıklar. Taraftarı olmayan bir kulüp. Tüm taraftarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oluşturduğu bir şehirdeler. Şu anda seyircisiz oynandığından, avantajlılar