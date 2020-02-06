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Futbol
Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 22:44, /

Alanyaspor maçında Fatih Terim'den Belhanda'ya: 'Ruh hastası!'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçında sinirlendiği Younes Belhanda'ya bu sözleri söyledi...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, çeyrek final ilk maçında Alanya'da karşılaştı. Alanyaspor, maçı 2-0 kazanırken Fatih Terim'in sözleri karşılaşmaya damgasını vurdu.

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Karşılaşma sırasında Fatih Terim'in ekrana yansıyan sözleri gündeme oturdu.

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Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Younes Belhanda'ya ilk 11'de görev verdi ancak oyuncusunun attığı hatalı pasın ardından çılgına döndü.

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Terim, Younes Belhanda'nın attığı hatalı uzun pasın ardından iki ellerini yana açtı ve yardımcısı Hasan Şaş'a dönerek ''Hasta ya, ruh hastası'' sözlerini kullandı.

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Hasan Şaş'ın da Fatih Terim'in bu sözleri sonrasında kafasını salladığı görüldü.

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Tecrübeli teknik direktörün, maç içindeki bu sözleri sosyal medyada da gündem yarattı.

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Birçok taraftarın Fatih Terim gibi Belhanda'yı eleştirmesi de dikkat çekti.

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Öte yandan Alanya'da etkili bir futbol ortaya koyamayan Faslı futbolcu, karşılaşmanın 80. dakikasında oyundan alındı.

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