Alanyaspor maçında Fatih Terim'den Belhanda'ya: 'Ruh hastası!'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, çeyrek final ilk maçında Alanya'da karşılaştı. Alanyaspor, maçı 2-0 kazanırken Fatih Terim'in sözleri karşılaşmaya damgasını vurdu.Karşılaşma sırasında Fatih Terim'in ekrana yansıyan sözleri gündeme oturdu.Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Younes Belhanda'ya ilk 11'de görev verdi ancak oyuncusunun attığı hatalı pasın ardından çılgına döndü.Terim, Younes Belhanda'nın attığı hatalı uzun pasın ardından iki ellerini yana açtı ve yardımcısı Hasan Şaş'a dönerek ''Hasta ya, ruh hastası'' sözlerini kullandı.Hasan Şaş'ın da Fatih Terim'in bu sözleri sonrasında kafasını salladığı görüldü.Tecrübeli teknik direktörün, maç içindeki bu sözleri sosyal medyada da gündem yarattı.Birçok taraftarın Fatih Terim gibi Belhanda'yı eleştirmesi de dikkat çekti.Öte yandan Alanya'da etkili bir futbol ortaya koyamayan Faslı futbolcu, karşılaşmanın 80. dakikasında oyundan alındı.