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Futbol
Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 20:46, /

Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki çeyrek final ilk maçı öncesinde Fatih Terim ve Erol Bulut'tan gündeme dair açıklamalar geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor ile Galatasaray, Alanya'da karşı karşıya geldi.

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Gün içinde hem Van'da yaşanan çığ felaketi hem de Sabiha Gökçen Havaalanı'nda pist dışına çıkan uçak, Fatih Terim ve Erol Bulut'un gündemindeydi.

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Zorlu maç öncesi Fatih Terim ve Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Erol Bulut, yaşanan gelişmelerin ardından futbol konuşulmaması gerektiğini belirtirken ''Bugün Türkiye için güzel bir gün değil.'' sözlerini kullandı.

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Erol Bulut'un ardından Fatih Terim, mikrofon başına geçti. Terim de Erol Bulut'a benzer açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli teknik direktör, şu sözleri kullandı;

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''Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun, Allah korusun... Hepsini bir arada söyleyeceğimiz bir gün yaşıyoruz.''

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''İyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz gibi cümleler kurmak içimden gelmiyor.''

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