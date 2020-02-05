Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor ile Galatasaray, Alanya'da karşı karşıya geldi.Gün içinde hem Van'da yaşanan çığ felaketi hem de Sabiha Gökçen Havaalanı'nda pist dışına çıkan uçak, Fatih Terim ve Erol Bulut'un gündemindeydi.Zorlu maç öncesi Fatih Terim ve Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Erol Bulut, yaşanan gelişmelerin ardından futbol konuşulmaması gerektiğini belirtirken ''Bugün Türkiye için güzel bir gün değil.'' sözlerini kullandı.Erol Bulut'un ardından Fatih Terim, mikrofon başına geçti. Terim de Erol Bulut'a benzer açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik direktör, şu sözleri kullandı; ''Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun, Allah korusun... Hepsini bir arada söyleyeceğimiz bir gün yaşıyoruz.'' ''İyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz gibi cümleler kurmak içimden gelmiyor.''