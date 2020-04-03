Maçlar, corona virüsü (koronavirüs) kabusunun başladığı yere taşınıyor
Premier Lig yetkilileri koronavirüs (corona virüsü) sebebiyle ertelenen ligin tamamlanması için kolları sıvadı. Yetkililer, yaşanacak 762 milyon Euro'luk kaybı göze almamak için akıllara durgunluk verecek bir plan belirledi.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıktı.
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Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildiği açıklandı.
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Daha önceleri hayvandan insana bulaştığı açıklanan ancak sonra insandan insana da bulaşabilen (havada veya yüzeylerde bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla vücuda girmesiyle) virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi.
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İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı.
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11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 13 Mart 2020'de ise Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
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2 Nisan itibarıyla da dünyada 1 milyonun üzerinde vaka ve 50 binin üzerinde ölüm meydana geldi.
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Koronavirüs salgınının Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte tüm ligler ertelendi. Bunlardan biri de dünyanın en iyisi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'di...
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Ancak Premier Lig yetkilileri ligin tamamlanmaması durumunda yaşanacak olan 762 milyon Euro'luk kaybı göze almamak için akıllara durgunluk verecek bir plan belirledi: Ligi Çin'de tamamlamak...
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Virüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de koronavirüs vakalarının azaldığı açıklansa da bu fikir birçok Premier Lig ekibi yöneticisine çılgınca geliyor.
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İsmi açıklanmayan bir kulüp CEO'su konuyla ilgili olarak "Önerilen yer Çin. Bu hiç mantıklı değil ve bence kesinlikle reddedilecek. Ayrıca Premier Lig'i alıp dünyanın başka bir yerine götürürsek, kesinlikle katlederiz" ifadelerini kullandı.
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UEFA, tüm liglerin bitmesi için ülkelere zaman tanıyacak. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere tüm uluslararası oyunlar Eylül adına kadar ertelendi.
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Ancak televizyon ve reklam gelirleri açısından dünyanın en büyük ligi olan Premier Lig'de ekipler büyük bir krizin eşiğine geldi.
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Hükümet; taraftarlar ve yorumcuların, yüzlerce kulüp personeli ücretsiz izne çıkarılmışken futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmesini eleştirmelerine katılıyor.
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da yaptığı açıklamada "Birçok insanın yaptığı fedakarlıklar göz önüne alındığında, Premier Lig futbolcuları da maaşlarında indirime giderek üzerlerine düşeni yapmalılar" ifadelerini kullandı.
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Tottenham, Newcastle United ve Norwich City gibi kulüplerin bazı yöneticileri çalışanların işsiz kalmaması için yıllık ücretlerinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldılar.
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Tottenham eski menajeri Harry Redknapp ise "Buna inanamıyorum. Burada oyuncularının yılda 10-12 milyon Euro kazandığı bir kulüpten bahsediyorsunuz" diyerek fedakarlık yapması gerekenin yöneticiler değil, futbolcular olması gerektiğini vurguladı.
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İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği ise yaptığı açıklamada kulüplerin önceliği futbolculara değil çalışanlarına vermesi gerektiğinin altını çizdi.