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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 11:37,

Ailesinde corona kabusunu yaşadı! Korkunç anları anlattı...

"Virüsü eve ben getirdim, ailemden 9 kişi teker teker..."

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında günlük bazda rakamlar iyiye gitse de genel bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

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Dünya genelinde pozitif vaka sayısı 4.5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 298 bin 322 oldu. Virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 1 milyon 668 bin 240 olarak bildirildi.

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Salgını en ağır yaşayan ikinci Avrupa ülkesi konumunda olan İtalya'da da rakamlar pek farklı değil. 222 bin 104 pozitif vakanın tespit edildiği ülkede, 31 bin 106 kişi yaşamını yitirdi.

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Pandeminin Avrupa'daki ilk merkezi olan İtalya'da corona virüsü en ağır şekilde tecrübe den Daniele Prade, ailesinden 9 kişinin virüse yakalandığını itiraf etti ve yaşadıklarını anlattı.

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Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, yalnızca ailesinde değil aynı zamanda görev yaptığı kulübünde de ciddi bir corona virüsü savaşı vermişti.

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Fiorentina'da 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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İtalyan ekibinde daha önce koronavirüse yakalanan futbolcular Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone hastalığı atlatmıştı. Yeni vakaların ismi ise açıklanmadı.

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53 yaşındaki deneyimli futbol adamı (sağda), corona virüs için 'sinsi' yakıştırmasını yaptı ve hastane günlerinden ailesinde görülen semptomlara kadar her şeyi anlattı.

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"COVID-19 kabusunu en yakından tecrübe eden insanlardan biriyim. Virüsü evimize ben getirdim. Ailemden 9 kişi corona virüse yakalandı."

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"Eşim, kızım, kayınvalidem, kayınbabam, kuzenlerim... Hepsi bu virüsün mağduru oldu. En çok üzüldüğüm ise eşimin anne ve babasının yaşadıkları oldu..."

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"30 gün boyunca hastanede kaldılar. Dünyada corona virüs tedavisinin en iyi yapıldığı klinik olan Spallanzani'da tedavi gördüler."

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"Bu virüs çok sinsi. Yatağınızdan bile zor çıkar hale geliyorsunuz. Ateşiniz yükseliyor, terliyorsunuz, öksürüyorsunuz, ishal oluyorsunuz."

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"Ailenizdek insanların teker teker bunları yaşadığını görmek ve yine teke teker ambulansla evden alınmalarına şahit olmak gerçekten çok korkutucu."

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"Neyse ki ailemdeki herkes corona virüsü yendi. Ömrüm yettiğince corona virüse karşı alınması gereken önlemleri kamuoyuna anlatmaya çalışacağım."

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Kulüpler ile sağlıkçılar arasında yapılan toplantılarda, 18 Mayıs'ta takımların toplu çalışması için karara varıldı ve bunun ardından Serie A tarafından maçların 13 Haziran'da oynanacağı duyuruldu.

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Serie A'da pazartesi gününden itibaren takım antrenmanları başladıktan sonra herhangi bir pozitif vaka olursa tüm takım 2 hafta karantinaya girmek zorunda kalacak.

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Bilindiği üzere 15 Mayıs'ta start alacak Bundesliga'da ise corona virüsü testi pozitif olan kişinin karantinaya alınması yeterli olacak.

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