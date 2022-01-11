Ahmet Çalık kaç yaşındaydı, kimdir, nereli? Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın biyografisi
Ahmet Çalık'ın kaç yaşında ve neden öldüğü araştırılan konular arasında bulunuyor. Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. Ekim 2020'de Konyaspor'a gelen Ahmet Çalık stoper mevkiinde oynuyordu. Peki, Ahmet Çalık kaç yaşındaydı, kimdir, nereli?
Ahmet Çalık ile ilgili son dakika haberi geldi. Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. En son Konyaspor'da oynayan ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen stoper mevkiinde oynayan Ahmet Çalık 1994 doğumluydu. İşte Ahmet Çalık hakkında bilgiler
AHMET ÇALIK KİMDİR?
Ahmet Çalık 26 Şubat 1994 doğumludur. Ankara’da dünyaya gelen Çalık stoper mevkiinde oynuyordu. 4 Ekim 2020 tarihinde Konyaspor’a katılan futbolcunun anlaşması 30 Haziran 2025’te sona eriyordu.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise Konyaspor’a geçmişti.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise Konyaspor’a geçmişti.
17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.
17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.
17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.