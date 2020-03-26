Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 08:58,
Ahmet Ağaoğlu: Son 15 yılda 10 başkanın 8'i teneke ile gönderildi!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk'un sorularını yanıtladı...
Trabzonsporlular uzun süredir hiç olmadığı kadar mutlu ve gururlu. Nasıl olmasınlar ki... Hem iyi oynayan hem de liderlik koltuğunda oturan bir takımları var.
Öncelikle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Koronavirüs süreci uzarsa ligler oynanmamış sayılsın” önerisini değerlendiren Ağaoğlu, “Virüsün nasıl bir seyir izleyeceği net değil. 2 hafta da sürebilir, 2 ay da. Ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağını bilmediğiniz bir süreçte ligin geleceği konusundaki senaryoları konuşup algı oluşturmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum” dedi.
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