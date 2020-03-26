Ahmet Ağaoğlu: Son 15 yılda 10 başkanın 8'i teneke ile gönderildi!

Trabzonspor’a başkan olma düşünceniz sonrası ailenizden nasıl bir reaksiyon aldınız? Ailem ilk başta hoş karşılamadı. Çok yorulacağımı, çok zamanımı alacağını söylediler. Bir de şöyle bir gerçek var; sizden sürekli başarı isteniyor. Bu sene şampiyon yaptınız diyelim, seneye ikinci olursanız sizi yerden yere vuruyorlar. Şu anda bile bize bunu yapıyorlar. Ki, ben göreve gelirken, ‘Sürdürülebilir sportif başarı ve ekonomik yapı için 3-4 seneye ihtiyacımız var’ diye genel kurulda açık net olarak söylememe rağmen. Ne kadar başarılı olursanız olun, o başarıyı sürekli olarak üst noktaya taşımadığınız sürece her zaman eleştirilirsiniz. Türkiye’de alkışlarla gelip teneke ile uğurlanan başkanların hiçte sayısı az değil. Türk futbolunun son 10-15 yılındaki 10 başkanın 8’i bu şekilde gitti. Bazen de sürdürebildiğiniz yerde dahi insanlar sizin yüzünü görmekten ve isminizi duymaktan da bıkıyorlar. Bir kulüpte 1020 sene başkanlık yapmak kolay değil. · Sanıyorum rahmetli Süleyman Seba ve Aziz Yıldırım’ın yaşadıklarını kast ediyorsunuz? Seba’nın gidiş şeklini gördüğünüz bir yerde, bizim fazla bir beklenti içinde olmamız doğru bir bakış açısı olmaz. Seba’nın sonundan farklı olmayız. Ama bunu bile bile işin doğrusunu yapmaktan imtina etmememiz lazım. Asıl önemli olan bu.