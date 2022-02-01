Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildiSon dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Görenler inanamadı Apartman duvarsız kaldı... Duvarı çalmışlarGörenler inanamadı! Apartman duvarsız kaldı... 'Duvarı çalmışlar'#Apartman
TikTokta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlarTikTok'ta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlar#Tiktok
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Genç oyuncuyu kızdırdılar: Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayınGenç oyuncuyu kızdırdılar: 'Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın'#Nicola Coughlan
Skandal olay En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktıSkandal olay! En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı #HOLLANDA
Ülkeyi karıştıran transfer 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...Ülkeyi karıştıran transfer! 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...#Transfer
Hayatımı mahvetti dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi 'Hayatımı mahvetti' dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi!#Seyhan Soylu
HABERLERSpor Arena Haberleri

Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Afrika Uluslar Kupası#Final
Afrika Uluslar Kupasında final maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oluyor. Kamerun'da düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından netleşecek. Peki, Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı ne zaman?

Haberin Devamı

2022 Afrika Uluslar Kupası'nda çarşamba final karşılaşmaları yarın ve perşembe günü oynanacak. İlk yarı final karşılaşmasında turnuvanın sürpriz ekibi Burkina Faso ile Senegal, yarın saat 22.00'de Douala'daki Japoma Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final karşılaşmasında ise ev sahibi Kamerun, Mısır'ı perşembe günü saat 22.00'de Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda ağırlayacak. İşte, Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı tarihi...

SENEGAL VE BURKİNA FASO İLK PEŞİNDE

Afrika Uluslar Kupası'nın ilk yarı final karşılaşmasında turnuvanın favori takımlarından biri olan Senegal, sürpriz bir şekilde yarı finale yükselme başarısı gösteren Burkina Faso ile mücadele edecek. Tarihlerinde Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüremeyen iki takımda hedef, bu maçı kazanıp finale yükselmek ve kupayı kazanarak bir ilki başarmak. Senegal, tarihinde 2002 ve 2019 yıllarında olmak üzere iki kez finale yükselme başarısı göstermiş ama finalde kaybederek kupaya uzanamamıştı. Burkina Faso ise 2013 yılında finale yükselmiş ancak Nijerya'ya kaybederek organizasyonu 2'nci sırada bitirmişti. Burkina Faso'da Dango Ouattara, çeyrek final maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla cezalı olduğu için Senegal'e karşı takımını yalnız bırakacak. Senegal'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.

Haberin Devamı

EN ÇOK KAZANAN İKİ TAKIMDAN BİRİ FİNAL GÖREMEYECEK

Turnuvanın ikinci yarı final karşılaşmasında ise organizasyonda 7 defa şampiyonluk yaşayarak bu alanda ilk sırada yer alan Mısır ile 5 kez şampiyon olma başarısı gösteren ev sahibi Kamerun karşı karşıya gelecek. Turnuvada şu ana kadar en golcü takım konumunda yer alan Kamerun'da atılan 11 golde iki oyuncunun imzası var. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar şu ana kadar 6 gol kaydederken, Olimpik Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ise 5 gol atmış durumda. Bu iki oyuncu, ev sahibi ekibin yarı final karşılaşmasındaki en büyük kozları olacak.

D Grubu'nu ikinci sırada bitirerek önce Fildişi Sahili'ni penaltılarda eleyen sonra ise çeyrek finalde uzatmalar sonucunda Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır'da ise hedef, 8'inci kez kupayı müzeye götürmek. Turnuvada şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada 2 gol yiyerek savunmada iyi bir görüntü çizen Mısır'da atılan 5 golün 3'ünde yıldız oyuncu Mohamed Salah'ın imzası var. Turnuvada şu ana kadar 2 gol atıp 1 asist kaydeden Salah, yarı final karşılaşmasında takımının en büyük silahı olacak. Mısır'ın son 16 turunda Fildişi Sahili ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaleci Mohamed Elshenawy ile orta saha oyuncusu Hamdi Fathi'nin Kamerun karşısında oynaması beklenmiyor.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Haberin Devamı

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon 6 Şubat Pazar günü saat 22.00'de oynanacak olan final karşılaşmasının ardından belli olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afrika Uluslar Kupası#Final

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

 #Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19