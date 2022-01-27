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Afrika Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman? İşte güncel program

#Afrika Kupası#Çeyrek Final

Kamerun'un ev sahipliğinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Turnuvada rakiplerini eleyen Burkina Faso, Tunus, Gambiya, Kamerun, Senegal, Fas, Mısır ve Ekvator Ginesi çeyrek final bileti aldı. Peki, Afrika Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman?

1/3Afrika Kupasında çeyrek final maçları ne zaman İşte güncel program

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Çeyrek final maçları 29-30 Ocak’ta oynanacak.

2/3Afrika Kupasında çeyrek final maçları ne zaman İşte güncel program

2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası'nda Kamerun'un çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Vincent Aboubakar 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Kamerunlu forvet 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir, bu yılki turnuvada; E Grubu'nda mücadele ettiği Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Sierra Leone'un ardından 1 puanla son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

29 Ocak Cumartesi:

3/3Afrika Kupasında çeyrek final maçları ne zaman İşte güncel program

19.00 Gambiya - Kamerun

22.00 Burkina Faso - Tunus

30 Ocak Pazar:

19.00 Mısır - Fas

22.00 Senegal - Ekvator Ginesi

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#Afrika Kupası#Çeyrek Final