Afrika Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman? İşte güncel program

2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası'nda Kamerun'un çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Vincent Aboubakar 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Kamerunlu forvet 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.



2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir, bu yılki turnuvada; E Grubu'nda mücadele ettiği Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Sierra Leone'un ardından 1 puanla son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.



Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



29 Ocak Cumartesi:



