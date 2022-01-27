Afrika Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman? İşte güncel program

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Çeyrek final maçları 29-30 Ocak’ta oynanacak.
2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası'nda Kamerun'un çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Vincent Aboubakar 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Kamerunlu forvet 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir, bu yılki turnuvada; E Grubu'nda mücadele ettiği Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Sierra Leone'un ardından 1 puanla son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.
Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
29 Ocak Cumartesi:
19.00 Gambiya - Kamerun
22.00 Burkina Faso - Tunus
30 Ocak Pazar:
19.00 Mısır - Fas
22.00 Senegal - Ekvator Ginesi