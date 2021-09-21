Adrea Pirlo, Valentina Baldini ile İbiza tatilinde! Magazincilerden kaçamadı

EŞİNDEN AYRILDI, LİNÇ YEDİ Juventus ve İtalya Milli takımının yıldız futbolcusu Andrea Pirlo’nun eşi Deborah ve iki çocuğu Niccolo ve Angela’yı terk ederek Valentina Baldini adlı sosyete güzeline gönlünü kaptırmasına en çok taraftarlar tepki gösterdi.