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Futbol
Haber Giriş: 21 Eylül 2021 - 10:58 | 

Adrea Pirlo, Valentina Baldini ile İbiza tatilinde! Magazincilerden kaçamadı

Juventus ve İtalya Milli takımının efsane ismi Adrea Pirlo, çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Pirlo, bu kez İbiza tatilinde magazin basınına sosyetik güzel Valentina Baldini ile fotoğraflar verdi.

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Juventus’lu Andrea Pirlo 12 yıllık eşi ve iki çocuğunu bırakarak yeni bir aşka yelken açmış, İtalyan efsanenin bu hareketi ülke basınında geniş yer bulmuştu.

2EŞİNDEN AYRILDI, LİNÇ YEDİ

EŞİNDEN AYRILDI, LİNÇ YEDİ

Juventus ve İtalya Milli takımının yıldız futbolcusu Andrea Pirlo’nun eşi Deborah ve iki çocuğu Niccolo ve Angela’yı terk ederek Valentina Baldini adlı sosyete güzeline gönlünü kaptırmasına en çok taraftarlar tepki gösterdi.

3İBİZADA KEYİFLER YERİNDE

İBİZA'DA KEYİFLER YERİNDE

Torino’da bir resepsiyonda tanıdığı Valentina ile büyük aşk yaşadığı belirtilen Pirlo, magazin basınına ilk kez bu kadar net fotoğraflar verdi. 

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Andrea Pirlo kız arkadaşı Valentina Baldinile i İbiza'da tatil yapıyor.

5ARKADAŞ GRUBUYLA GİTTİ

ARKADAŞ GRUBUYLA GİTTİ

Pirlo ve Baldini, tatillerinde arkadaşlarıyla güneşin altında eğlenceli dakikalar yaşadı.

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Çiftler gün boyu denizin keyfini çıkardı.

7TERİM SÖZLERİ HALA AKILLARDA

TERİM SÖZLERİ HALA AKILLARDA

Futbolu bıraktıktan sonra Juventus'ta kariyerine teknik direktör olarak devam eden Pirlo'nun buradaki kariyeri çok uzun sürmedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Milan'da çalıştığı dönem üzerinden deneyimli hocaya, "Taktik bilgisi yetersiz" diyen Andrea Pirlo, Juventus'taki ilk senesinde kulüpten kovuldu.

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Genç teknik adama, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından sabır gösterilmedi.

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Pirlo'nun gönderilmesiyle, geçmişte Terim'le ilgi kullandığı ifadeler yeniden gündeme düştü. Pirlo, sosyal medyada alay konusu oldu

11İLK SEZONDA HAYAL KIRIKLIĞI

İLK SEZONDA HAYAL KIRIKLIĞI

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine Massimiliano Allegri koltuğu devraldı. Genç teknik adamın ilk senesi büyük hayal kırıklığı oldu.

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Pirlo yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ne havluyu çok erken attı.

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Pirlo'nun gönderilmesiyle Fatih Terim için geçmişte kullandığı sözler yeniden gündeme taşındı.

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Pirlo, otobiyagrafisinde Fatih Terim için 'Taktik bilgisi yetersiz' ifadelerini kullanmıştı.

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