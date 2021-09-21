Adrea Pirlo, Valentina Baldini ile İbiza tatilinde! Magazincilerden kaçamadı
Juventus ve İtalya Milli takımının efsane ismi Adrea Pirlo, çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Pirlo, bu kez İbiza tatilinde magazin basınına sosyetik güzel Valentina Baldini ile fotoğraflar verdi.
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Juventus’lu Andrea Pirlo 12 yıllık eşi ve iki çocuğunu bırakarak yeni bir aşka yelken açmış, İtalyan efsanenin bu hareketi ülke basınında geniş yer bulmuştu.
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EŞİNDEN AYRILDI, LİNÇ YEDİ
Juventus ve İtalya Milli takımının yıldız futbolcusu Andrea Pirlo’nun eşi Deborah ve iki çocuğu Niccolo ve Angela’yı terk ederek Valentina Baldini adlı sosyete güzeline gönlünü kaptırmasına en çok taraftarlar tepki gösterdi.
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İBİZA'DA KEYİFLER YERİNDE
Torino’da bir resepsiyonda tanıdığı Valentina ile büyük aşk yaşadığı belirtilen Pirlo, magazin basınına ilk kez bu kadar net fotoğraflar verdi.
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Andrea Pirlo kız arkadaşı Valentina Baldinile i İbiza'da tatil yapıyor.
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ARKADAŞ GRUBUYLA GİTTİ
Pirlo ve Baldini, tatillerinde arkadaşlarıyla güneşin altında eğlenceli dakikalar yaşadı.
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Çiftler gün boyu denizin keyfini çıkardı.
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TERİM SÖZLERİ HALA AKILLARDA
Futbolu bıraktıktan sonra Juventus'ta kariyerine teknik direktör olarak devam eden Pirlo'nun buradaki kariyeri çok uzun sürmedi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Milan'da çalıştığı dönem üzerinden deneyimli hocaya, "Taktik bilgisi yetersiz" diyen Andrea Pirlo, Juventus'taki ilk senesinde kulüpten kovuldu.
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Genç teknik adama, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından sabır gösterilmedi.
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Pirlo'nun gönderilmesiyle, geçmişte Terim'le ilgi kullandığı ifadeler yeniden gündeme düştü. Pirlo, sosyal medyada alay konusu oldu
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İLK SEZONDA HAYAL KIRIKLIĞI
Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine Massimiliano Allegri koltuğu devraldı. Genç teknik adamın ilk senesi büyük hayal kırıklığı oldu.
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Pirlo yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ne havluyu çok erken attı.
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Pirlo'nun gönderilmesiyle Fatih Terim için geçmişte kullandığı sözler yeniden gündeme taşındı.
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Pirlo, otobiyagrafisinde Fatih Terim için 'Taktik bilgisi yetersiz' ifadelerini kullanmıştı.