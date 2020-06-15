Adil Rami şoke etti! Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşalamış...
Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den inanılmaz hareket! Takım arkadaşı anlattı...
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Spor Arena Dış Haber | Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını takım arkadaşlarına anlattığı ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rusya ekibi Sochi FC'ye transfer olan 34 yaşındaki Adil Rami, 2017-2019 yılları arasında birlikte olmuştu.
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Rami'nin Sochi'de takım arkadaşı olan Rus futbolcu Aleksandr Kokorin, katıldığı bir YouTube canlı yayınında Adil Rami'nin kendilerine Pamela Anderson ile ilişkisindeki özel kalması gereken şeyleri anlattığını söyledi.
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"HERKES PAMELA'YI MERAK EDİYORDU"
Rami'nin soyunma odasında konu açıldığı zaman sürekli Pamela Anderson'dan bahsettiğini söyleyen Kokorin; "Herkes doğal olarak Pamela Anderson'u merak ediyordu. İlişkileriyle ilgili sorular soruyorduk, o da anlatıyordu." dedi.
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Kokorin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:
"Rami, Pamela Anderson'un hayatının kadını olduğunu söyledi. Hatta biraz ileri gidip bize yatak odası sırlarını bile anlattı."
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"BİR GECEDE 12 KEZ..."
"Pamela Anderson'un yatakta çok iyi olduğunu söyledi. Hatta bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı."
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34 yaşındaki Rami ile 52 yaşındaki Pamela Anderson, 2019 yılında 2 yıllık ilişkilerine son vermişti.
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Ayrılık kararını açıklayan Pamela Anderson Rami için şoke eden ifadeler kullanmıştı.
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"BAŞKA BİR KADINLA EV YAŞANTISI VARMIŞ"
Rami'nin kendisiyle birlikteyken başka bir kadınla da bir ev yaşamı olduğunu söyleyen Pamela Anderson; "Bunu başka futbolcuların yaptığını konuşup gülerdik. Başıma geleceğini tahmin etmezdim" demişti.