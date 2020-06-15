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GeriFutbol Adil Rami şoke etti! Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşalamış...
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Hürriyet
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Futbol
Spor Arena Dış Haber
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 14:53,

Adil Rami şoke etti! Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşalamış...

Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den inanılmaz hareket! Takım arkadaşı anlattı...

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Spor Arena Dış Haber | Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını takım arkadaşlarına anlattığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rusya ekibi Sochi FC'ye transfer olan 34 yaşındaki Adil Rami, 2017-2019 yılları arasında birlikte olmuştu.

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Rami'nin Sochi'de takım arkadaşı olan Rus futbolcu Aleksandr Kokorin, katıldığı bir YouTube canlı yayınında Adil Rami'nin kendilerine Pamela Anderson ile ilişkisindeki özel kalması gereken şeyleri anlattığını söyledi.

4HERKES PAMELAYI MERAK EDİYORDU
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"HERKES PAMELA'YI MERAK EDİYORDU"

Rami'nin soyunma odasında konu açıldığı zaman sürekli Pamela Anderson'dan bahsettiğini söyleyen Kokorin; "Herkes doğal olarak Pamela Anderson'u merak ediyordu. İlişkileriyle ilgili sorular soruyorduk, o da anlatıyordu." dedi.

5Kokorinin konuyla ilgili sözleri şu şekilde:
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Kokorin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Rami, Pamela Anderson'un hayatının kadını olduğunu söyledi. Hatta biraz ileri gidip bize yatak odası sırlarını bile anlattı."

6BİR GECEDE 12 KEZ...
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"BİR GECEDE 12 KEZ..."

"Pamela Anderson'un yatakta çok iyi olduğunu söyledi. Hatta bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı."

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34 yaşındaki Rami ile 52 yaşındaki Pamela Anderson, 2019 yılında 2 yıllık ilişkilerine son vermişti.

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Ayrılık kararını açıklayan Pamela Anderson Rami için şoke eden ifadeler kullanmıştı.

9BAŞKA BİR KADINLA EV YAŞANTISI VARMIŞ
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"BAŞKA BİR KADINLA EV YAŞANTISI VARMIŞ"

Rami'nin kendisiyle birlikteyken başka bir kadınla da bir ev yaşamı olduğunu söyleyen Pamela Anderson; "Bunu başka futbolcuların yaptığını konuşup gülerdik. Başıma geleceğini tahmin etmezdim" demişti.

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