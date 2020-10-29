Son Dakika | Adem Ljajic darmadaÄŸÄ±n oldu! Sofija Milosevic'le ilgili son haberleri duyunca...

Hatta SÄ±rp basÄ±nÄ±, "Luka, Sofia yÃ¼zÃ¼nden milli takÄ±m kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Kendisi, sakatlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve Madrid'e dÃ¶nmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktÃ¶r de bunu Ã¶ÄŸrendi ve kendisini milli takÄ±mdan ÅŸutladÄ±." ÅŸeklinde bir iddia ortaya atmÄ±ÅŸtÄ±.