Son Dakika | Adem Ljajic darmadaÄŸÄ±n oldu! Sofija Milosevic'le ilgili son haberleri duyunca...
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n SÄ±rp orta sahasÄ± Adem Ljajic bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±m iÃ§inde. Alkol problemi yaÅŸayan Adem Ljajic, eski sevgilisi Sofija Milosevic'le ilgili son haberleri duyunca darmadaÄŸÄ±n oldu.
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 2018 yÄ±lÄ±nda Torino'dan satÄ±n alma opsiyonuyla kiraladÄ±ÄŸÄ± Adem Ljajic, performansÄ±yla gÃ¶z doldururken geÃ§tiÄŸimiz sezondan itibaren bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ iÃ§inde...
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SÃ¼rekli problemler yaÅŸayan ve adeta yedek kulÃ¼besine hapsolan Ljajic'in sorununun aÅŸk acÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 2018 yÄ±lÄ±nda Torino'dan kiraladÄ±ÄŸÄ± Adem Ljajic, ilk sezonunda ilk bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmiÅŸti.
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Takvim'in haberine gÃ¶re; Ancak geÃ§tiÄŸimiz sezon dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en, bu sezon ise adeta yedek kulÃ¼besine hapsolan SÄ±rp futbolcunun Ã¶zel hayatÄ±nda sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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TÃœMER METÄ°N DE KONUYU GÃœNDEME GETÄ°RDÄ°: KIZ ARKADAÅžIYLA SORUNU VAR DÄ°YE...
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi'nin "Ljajic'in iyi yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kulaÄŸÄ±ma geliyor. DÃ¼zelmezse kendi bilir." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼mer Metin'in de "KÄ±z arkadaÅŸÄ±yla sorunu var diye oynamÄ±yor." diyerek aynÄ± konuya deÄŸinmesi, 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunu iyice gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±.
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BÄ°R TÃœRLÃœ UNUTAMIYOR
Ljajic'in, eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadÄ±ÄŸÄ± ve Milosevic'in milli takÄ±mdan arkadaÅŸÄ± Luka Jovic ile birlikte olmasÄ±nÄ± kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
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TecrÃ¼beli oyuncunun alkol problemi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bu durumun hem teknik heyeti hem de yÃ¶netimi rahatsÄ±z ettiÄŸi belirtildi.
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Denizlispor maÃ§Ä±nda Atiba'yÄ± 10 numara bÃ¶lgesinde oynatan teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, aylar Ã¶nce Milosevic'ten ayrÄ±lan ve bir sÃ¼redir Zubejda Buba Beckovic ile birlikte olan Ljajic'in toparlanmasÄ±nÄ± bekliyor.
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'BÄ°R DAHA FUTBOLCU YOK' DEDÄ°, EN YAKIN ARKADAÅžINA KOÅžTU
Milosevic, aÅŸk hayatÄ±yla ilgili o dÃ¶nem "Futbolcu sevgili mi? ArtÄ±k yeter. BugÃ¼ne kadar onlarla yeterince iliÅŸki yaÅŸadÄ±m." demiÅŸti.
Real Madrid'in golcÃ¼sÃ¼ Luka Jovic'in, 2014'ten bu yana sÃ¼ren bir iliÅŸkisi olmasÄ±na raÄŸmen 29 yaÅŸÄ±ndaki model Sofija Milosevic ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.Â
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Hatta SÄ±rp basÄ±nÄ±, "Luka, Sofia yÃ¼zÃ¼nden milli takÄ±m kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Kendisi, sakatlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve Madrid'e dÃ¶nmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktÃ¶r de bunu Ã¶ÄŸrendi ve kendisini milli takÄ±mdan ÅŸutladÄ±." ÅŸeklinde bir iddia ortaya atmÄ±ÅŸtÄ±.
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BEBEK HABERLERÄ° GELDÄ°
Real Madrid formasÄ± giyen SÄ±rp forvet Luka Jovic'in niÅŸanlÄ±sÄ± Sofija Milosevic'in iliÅŸkisi uzun soluklu oldu ve Milosevic, geÃ§tiÄŸimiz ay dÃ¼nyaya getirdiÄŸi bebeÄŸine aldÄ±ÄŸÄ± hediye ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.
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AlÄ±ÅŸÄ±lagelenin dÄ±ÅŸÄ±nda bir hediye seÃ§en Milosevic, Alexei adÄ±nÄ± verdiÄŸi oÄŸluna gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nden bir yÄ±ldÄ±z satÄ±n aldÄ± ve bu kararÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.
"Selam millet, nasÄ±lsÄ±nÄ±z?" diyerek sÃ¶ze baÅŸlayan Ã¼nlÃ¼ model, "BildiÄŸiniz gibi Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce doÄŸum yaptÄ±m ve oÄŸlum iÃ§in Ã¶zel bir ÅŸey yapmak istedim. YÄ±ldÄ±z satan bir siteye rastladÄ±m ve bir yÄ±ldÄ±z satÄ±n aldÄ±m. AslÄ±nda bu, gerÃ§ekten harika bir ÅŸey Ã§Ã¼nkÃ¼ sitedeki yÄ±ldÄ±zÄ± zevkinize ve gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeki konumuna gÃ¶re deÄŸiÅŸtirebilirsiniz" ifadelerini kullandÄ±.
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AÄŸustos ayÄ±nda Capri AdasÄ±'nda niÅŸanlanan Luka Jovic-Sofija Milosevic Ã§ifti, bebekleri dÃ¼nyaya geldikten sonra ilk kez geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°spanya'da gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve Milosevic doÄŸumun Ã¼stÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re geÃ§mesine karÅŸÄ±n fit gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekmiÅŸti.
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Ljajic'in Sofija Milosevic'i unutamadÄ±ÄŸÄ±, SÄ±rp magazin basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberleri de duyan yÄ±ldÄ±z ismin Luka Jovic iliÅŸkisini kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.