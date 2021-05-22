Adem Büyük'ün eşine çakarlı araba tepkisi! Merve Büyük'ten açıklama geldi

"Siz ne kadar üzülüyorsanız, inanın ben de o kadar çok üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maça satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?"