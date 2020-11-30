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Hürriyet
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İHA
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 11:47 | 

Adana, yeni stadına kavuşuyor! Yeni Adana Stadyumu’nun açılış tarihi...

Yeni Adana Stadyumu’nda koltuk montajı tamamlandı. Stadın yeni sezona yetişmesi bekleniyor...

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Adana’da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı tamamlandı. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda sona gelindi.

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102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

4MAVİ LACİVERT VE TURUNCU BEYAZ RENKLER
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MAVİ LACİVERT VE TURUNCU BEYAZ RENKLER

Stadyumda işçiler geçen aylarda hibrit çim serimini tamamlayıp mavi-lacivert ve turuncu-beyaz renklerinde alevli koltukların montajını da bitirdi.

5YENİ SEZONA HAZIR
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YENİ SEZONA HAZIR

Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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Öte yandan, futbolcuların giriş ve çıkış yapacağı tünelin üzeri de Adanaspor ve Adana Demirspor’un renklerine boyandı.

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Drone ile de görüntülenen stadyumda hibrit çimin ise belirli aralıklarla sulandığı görüldü.

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