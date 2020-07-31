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Haber GiriÅŸ: 31 Temmuz 2020 - 09:45,

Son Dakika | Adana Demirspor - Karagümrük finalinde tarihi hata! PenaltÄ±lar öncesi Erkan Zengin...

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltÄ±larda 6-5 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayan Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kan son takÄ±m oldu.

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1Spor Arena
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Spor Arena

Finale damga vuran olay ise penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n hemen Ã¶ncesinde yaÅŸandÄ±.

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TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Ankara Eryaman Stadyumuâ€™nda karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, heyecan Ä°stanbulâ€™da da yaÅŸandÄ±.

3ÅžAMPÄ°YON KARAGÃœMRÃœK
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ÅžAMPÄ°YON KARAGÃœMRÃœK

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor'a penaltÄ±larda 6-5 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu ve Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardÄ±ndan SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselen son takÄ±m oldu.

4FATÄ°H YANIYOR
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FATÄ°H YANIYOR

KaragÃ¼mrÃ¼klÃ¼ taraftarlar, finali Vefa Stadyumuâ€™nda kurulan dev ekranda takip etti. Finalin ardÄ±ndan ise KaragÃ¼mrÃ¼k, adeta festival alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼...

5NELER YAÅžANDI
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NELER YAÅžANDI?

KarÅŸÄ±laÅŸmada normal sÃ¼re Ã‡aÄŸrÄ± ve Dippa'nÄ±n golleriyle 1-1 tamamlanÄ±rken uzatmalarda da gol sesi Ã§Ä±kmadÄ± ve penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geÃ§ildi.

6PARA ATIÅžINI YAPTI
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PARA ATIÅžINI YAPTI

Burada CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n para atÄ±ÅŸÄ±yla kale ve ilk penaltÄ± atacak takÄ±mlar belirlendi.

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Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Adana Demirspor'un karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi play off final maÃ§Ä±na penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶ncesinde yaÅŸananlar damgasÄ±nÄ± vurdu.Â

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TFF 1. Lig play-off finalinde penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶ncesinde Adana Demirspor'un kaptanÄ± Erkan Zengin ve kaleci KurtuluÅŸ Yurt'un, atÄ±ÅŸlara Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n baÅŸlamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar vermesi dikkat Ã§ekti.

9PSÄ°KOLOJÄ°K AVANTAJ GÃœMRÃœKÃœN
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PSÄ°KOLOJÄ°K AVANTAJ GÃœMRÃœK'ÃœN

Hakem atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kazanan Adana Demirspor'un kaptanÄ± Erkan Zengin, penaltÄ± vuruÅŸlarÄ±na hangi takÄ±mÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±na karar veremedi ve kaleci KurtuluÅŸ Yurt'a sordu.

10ERKAN ZENGÄ°N TOPU Ä°STEMEDÄ°
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ERKAN ZENGÄ°N TOPU Ä°STEMEDÄ°

KurtuluÅŸ'un Ã¶nerisi sonrasÄ±nda Erkan Zengin, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na rakip Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n baÅŸlamasÄ±nÄ± istedi.

11STRES YÃœKLENDÄ°
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STRES YÃœKLENDÄ°

Ä°lk penaltÄ± atmanÄ±n psikolojik avantajÄ±nÄ± kullanmayan Adana Demirspor, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gollerle birlikte sÃ¼rekli son penaltÄ±yÄ± atan ve stres yÃ¼klenen takÄ±m oldu.

12USLU KAÃ‡IRDI
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USLU KAÃ‡IRDI

Mehmet Uslu'nun son penaltÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ±yla birlikte ise Adana temsilcisi adeta yÄ±kÄ±ldÄ±.

13Ã‡OK TARTIÅžILDI
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Ã‡OK TARTIÅžILDI

KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n atÄ±ÅŸlarda 6-5 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurarak SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselmesinin ardÄ±ndan Erkan Zengin'in bu kararÄ± oldukÃ§a tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

14KADERÄ°N CÄ°LVESÄ°
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KADERÄ°N CÄ°LVESÄ°

KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2 .Lig'den 1. Lig'e Ã§Ä±karan Erkan Zengin, takÄ±mla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p Adana Demirspor'un yolunu tutmuÅŸtu. Kaderin cilvesi, kaptanlÄ±k-hocalÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± takÄ±mla finalde karÅŸÄ±laÅŸan Erkan, istediÄŸini bu kez elde edemedi.

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KaragÃ¼mrÃ¼k'te maÃ§Ä± Vefa StadÄ±'nda izleyen taraftarlar ise adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

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GOL ANINDA VEFA STADI YIKILDI

Ä°ÅŸte o anlar...

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