ÅžAMPÄ°YON KARAGÃœMRÃœK Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor'a penaltÄ±larda 6-5 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu ve Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardÄ±ndan SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselen son takÄ±m oldu.