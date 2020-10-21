Adana Demirspor 4-2 Ümraniyespor (Maçın özeti)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor, Adana'da kozlarını paylaştı. Adana Demirspor, rakibini 4-2 mağlup ederek 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı.Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 31. dakikalarda Hasan Kılıç, 52 ve 79. dakikalarda Erkan Zengin attı. Ümraniyespor'un golleri ise 38'de Gökhan Süzen, 47'de Fernandes'ten geldi.Ev sahibi Adana Demirspor'da ilk golün ardından tüm futbolcuların teknik direktör Ümit Özat'ın yanına koşması dikkat çekti.Bu sonucun ardından Adana ekibi 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Ümraniyespor ise 4. yenilgisini aldı.Sanal Oyunlar ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...