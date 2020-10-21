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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 18:07 | 

Adana Demirspor 4-2 Ümraniyespor (Maçın özeti)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti.

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