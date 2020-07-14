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GeriFutbol Acun Ilıcalı'dan Survivor finali öncesi Sercan Yıldırım itirafı! 'Güvendiğimiz dağlar...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 22:37,

Acun Ilıcalı'dan Survivor finali öncesi Sercan Yıldırım itirafı! 'Güvendiğimiz dağlar...'

Survivor 2020 finalinin öncesinde Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım itirafı geldi...

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Survivor 2020'nin şampiyonunu belli olacağı günün öncesinde ekibiyle birlikte yemek yiyen Acun Ilıcalı, yemeğin ardından açıklamalarda bulundu.

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Acun Ilıcalı, TV100 mikrofonlarına konuşurken futbolcu Sercan Yıldırım itirafında bulundu.

3GÖNLÜNÜZDEKİ ŞAMPİYON KİM
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'GÖNLÜNÜZDEKİ ŞAMPİYON KİM?'

Acun Ilıcalı, ''Gönlünüzdeki şampiyonu açıklar mısınız?'' sorusuna önce kahkaha attı, ardından da ''Finalden önce bunu açıklıyor olsam kariyerim erken biterdi. Bana yakışmaz.'' dedi.

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Ünlü televizyoncu daha sonra ise Sercan Yıldırım hakkında itirafta bulunurken Sercan'ın şampiyonluğunu istediğini söyledi.

5GÜVENDİĞİMİZ DAĞLARA KAR YAĞDI
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'GÜVENDİĞİMİZ DAĞLARA KAR YAĞDI'

Ilıcalı, ''Elenenlerden Sercan ve Mert'i çok istiyordum. Nasip değilmiş. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı'' şeklinde konuştu.

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Acun Ilıcalı, o esnada Mert'i göstererek ''Mert'in de erken elenenler çekimi var, oraya yetişmesi gerekiyor'' dedi.

7OZAN VE MUSTAFA İLE FOTOĞRAF
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OZAN VE MUSTAFA İLE FOTOĞRAF

Acun Ilıcalı, ayrıca yemek sonrası genç futbolcular Ozan Kabak ve Mustafı Kapı ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de geçen hafta adaya veda etmişti.

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Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. 129. bölüm konsey toplantısında ise açıklanan oylama sonucunda Sercan Yıldırım adaya veda etmişti.

10AYRILIK SONRASI KONUŞMUŞTU...
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AYRILIK SONRASI KONUŞMUŞTU...

Survivor'da adaya veda eden yarışmacıların ada konseyine bağlanıp kalan isimlerle ilgili konuştukları bölümde Sercan Yıldırım'dan ayrılışıyla ilgili önemli bir itiraf gelmişti.

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Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekildeydi:

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"Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.''

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''Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum."

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"Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım."

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