Acun Ilıcalı'dan Survivor finali öncesi Sercan Yıldırım itirafı! 'Güvendiğimiz dağlar...'

Survivor 2020'nin şampiyonunu belli olacağı günün öncesinde ekibiyle birlikte yemek yiyen Acun Ilıcalı, yemeğin ardından açıklamalarda bulundu.
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Acun Ilıcalı, TV100 mikrofonlarına konuşurken futbolcu Sercan Yıldırım itirafında bulundu.
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'GÖNLÜNÜZDEKİ ŞAMPİYON KİM?'
Acun Ilıcalı, ''Gönlünüzdeki şampiyonu açıklar mısınız?'' sorusuna önce kahkaha attı, ardından da ''Finalden önce bunu açıklıyor olsam kariyerim erken biterdi. Bana yakışmaz.'' dedi.
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Ünlü televizyoncu daha sonra ise Sercan Yıldırım hakkında itirafta bulunurken Sercan'ın şampiyonluğunu istediğini söyledi.
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'GÜVENDİĞİMİZ DAĞLARA KAR YAĞDI'
Ilıcalı, ''Elenenlerden Sercan ve Mert'i çok istiyordum. Nasip değilmiş. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı'' şeklinde konuştu.
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Acun Ilıcalı, o esnada Mert'i göstererek ''Mert'in de erken elenenler çekimi var, oraya yetişmesi gerekiyor'' dedi.
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OZAN VE MUSTAFA İLE FOTOĞRAF
Acun Ilıcalı, ayrıca yemek sonrası genç futbolcular Ozan Kabak ve Mustafı Kapı ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de geçen hafta adaya veda etmişti.
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Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. 129. bölüm konsey toplantısında ise açıklanan oylama sonucunda Sercan Yıldırım adaya veda etmişti.
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AYRILIK SONRASI KONUŞMUŞTU...
Survivor'da adaya veda eden yarışmacıların ada konseyine bağlanıp kalan isimlerle ilgili konuştukları bölümde Sercan Yıldırım'dan ayrılışıyla ilgili önemli bir itiraf gelmişti.
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Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekildeydi:
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"Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.''
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''Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum."
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"Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım."