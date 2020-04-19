Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a olay yanıt! Neye uğradığını şaşırdı...
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da yarışmacı olan eski Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım'la Acun Ilıcalı arasında geçen diyalog sosyal medyada olay oldu.
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Survivor'ın son bölümündeki konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu.
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BEKLENMEYEN YANIT...
Eleme oyununu kaybeden gönüller takımında adadan elenecek ismin belirlenmesi için konsey yapılırken, Acun Ilıcalı'nın verdiği yanıt Sercan Yıldırım'ı şaşırttı.
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HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞTI
Gönüllüler takımında yarışmacı olan Nisa'ya duygusal olarak açılan Sercan Yıldırım, genç yarışmacıdan aldığı yanıtla hayal kırıklığına uğramıştı.
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SONUNDA AÇILDI AMA...
Survivor 49.bölümde Nisa'yla bir konuşma gerçekleştiren Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek duygularını ifade etmişti.
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NİSA REDDETMİŞTİ...
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddederken, ikili arasında yaşananlar çok konuşulmuştu.
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SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Survivor'ın son bölümünde konseyde yapılan oylama sırasında programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasındaki konuşma ise sosyal medyaya damga vurdu.
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"HIRSIMI FATİH HOCADAN ALDIM"
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Sercan Yıldırım, oyunlardaki hırslı tavırları için "Ben kazanma hırsını Fatih hocadan aldım. Eski hocam benim. Yeri çok özel. Onun kazanma isteğini ve duruşunu çok seviyorum. Belki de ondan kaptım." ifadelerini kullandı.
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ILICALI'DAN SERCAN'A BEKLEMEDİĞİ YANIT
Acun Ilıcalı ise "Fatih hoca ile geçen senin hakkında konuştuk. Konular arasında kazanma hırsın yoktu." sözleriyle Yıldırım'ın beklemediği bir yanıt verdi.
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Acun Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası sosyal medyada, "Sercan Yıldırım neye uğradığını şaşırdı," şeklinde yorumlar yapıldı.