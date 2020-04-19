Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a olay yanıt! Neye uğradığını şaşırdı...

NİSA REDDETMİŞTİ... Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddederken, ikili arasında yaşananlar çok konuşulmuştu.