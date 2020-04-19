MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAcun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a olay yanıt! Neye uğradığını şaşırdı...
GeriFutbol Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a olay yanıt! Neye uğradığını şaşırdı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 19 Nisan 2020 - 00:37,

Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a olay yanıt! Neye uğradığını şaşırdı...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da yarışmacı olan eski Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım'la Acun Ilıcalı arasında geçen diyalog sosyal medyada olay oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Survivor'ın son bölümündeki konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu.

2BEKLENMEYEN YANIT...

BEKLENMEYEN YANIT...

Eleme oyununu kaybeden gönüller takımında adadan elenecek ismin belirlenmesi için konsey yapılırken, Acun Ilıcalı'nın verdiği yanıt Sercan Yıldırım'ı şaşırttı.

3HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞTI

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞTI

Gönüllüler takımında yarışmacı olan Nisa'ya duygusal olarak açılan Sercan Yıldırım, genç yarışmacıdan aldığı yanıtla hayal kırıklığına uğramıştı.

4SONUNDA AÇILDI AMA...

SONUNDA AÇILDI AMA...

Survivor 49.bölümde Nisa'yla bir konuşma gerçekleştiren Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek duygularını ifade etmişti.

5NİSA REDDETMİŞTİ...

NİSA REDDETMİŞTİ...

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddederken, ikili arasında yaşananlar çok konuşulmuştu.

6SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Survivor'ın son bölümünde konseyde yapılan oylama sırasında programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasındaki konuşma ise sosyal medyaya damga vurdu.

7HIRSIMI FATİH HOCADAN ALDIM

"HIRSIMI FATİH HOCADAN ALDIM"

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Sercan Yıldırım, oyunlardaki hırslı tavırları için  "Ben kazanma hırsını Fatih hocadan aldım. Eski hocam benim. Yeri çok özel. Onun kazanma isteğini ve duruşunu çok seviyorum. Belki de ondan kaptım." ifadelerini kullandı.

8ILICALIDAN SERCANA BEKLEMEDİĞİ YANIT

ILICALI'DAN SERCAN'A BEKLEMEDİĞİ YANIT

Acun Ilıcalı ise "Fatih hoca ile geçen senin hakkında konuştuk. Konular arasında kazanma hırsın yoktu." sözleriyle Yıldırım'ın beklemediği bir yanıt verdi.

9

Acun Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası sosyal medyada, "Sercan Yıldırım neye uğradığını şaşırdı," şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi