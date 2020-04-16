'Acun Ilıcalı'daki dinamikleri hissettim, Esat Yontunç'la bana geldiler ve...'

İLKER TAHSiN’E HiÇ KIZMADIM! Türkiye’de en çok takliti yapılan spikerlerden birisiniz. Mesela Yavuz Seçkin’in ‘İlker Tahsin’ tiplemesi bir efsane olmuştu. Bunlar sizi etkiliyor mu?Hiç etkilemez. Hatta bir gün Yavuz Seçkin telefon etti, “İlker Abi sizin taklitinizi yapıyorum ama...” falan dedi. Ben, “Devam et” dedim. Taklitler aslısını yaşatır. Önemli olan benim yaptığım iş. Bizim zamanımızda işler o kadar zordu ki. Biz sadece maç anlatıcısı değildik. Hem muhabir hem prodüktör hem de spiker. Yani bizim kuşak her şeyi yapıyordu.