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GeriFutbol Acun IlÄ±calÄ± Survivor sonrasÄ± topa giriyor! 6 milyon euro, Borussia Dortmund...
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 27 Haziran 2020 - 14:11,

Acun IlÄ±calÄ± Survivor sonrasÄ± topa giriyor! 6 milyon euro, Borussia Dortmund...

Televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n satÄ±n almak iÃ§in bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtrdiÄŸi Fortuna Sittard cephesinden Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar gelmeye devam ediyor.

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Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n satÄ±n almak istediÄŸi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Hollanda KulÃ¼bÃ¼ Fortuna Sittard'da baÅŸkan IÅŸÄ±tan GÃ¼n, yeni aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

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IlÄ±calÄ±, konu hakkÄ±nda en son "Fortuna Sittard ile anlaÅŸma aÅŸamasÄ±ndayÄ±m, her ÅŸey sorunsuz sona ererse, genÃ§ futbolcularÄ± TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nyada keÅŸfedip dÃ¼nya futboluna kazandÄ±rmak istiyoruz." ifadelerini kullamÄ±ÅŸtÄ±.

3SERCANI DÃœÅžÃœNSENE
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SERCAN'I DÃœÅžÃœNSENE

AyrÄ±ca Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Survivor'dan sonra Fortuna Sittard'a transfer olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlere ise Acun IlÄ±calÄ±'dan "Sercan futbolcu olarak en verimli yaÅŸÄ±nda ve ÅŸovunu yapacak yaÅŸta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nsene. Topu alÄ±p gidiyor. Hollanda seyircisi tribÃ¼nde. Olur olmaz ayrÄ± bir ÅŸey" ÅŸeklinde yanÄ±t gelmiÅŸti.

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YEÅžÄ°L IÅžIK

Mevcut baÅŸkan IÅŸÄ±tan GÃ¼n, "Biz kendimizce bir baÅŸarÄ± hikayesi yazdÄ±k. Acun IlÄ±calÄ± bugÃ¼ne kadar girdiÄŸi hiÃ§bir iÅŸte baÅŸarÄ±sÄ±z olmamÄ±ÅŸ. Bir sÄ±kÄ±ntÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bizim bir oyuncu politikamÄ±z var. Her tÃ¼rlÃ¼ fikri deÄŸerlendiririz. KulÃ¼p adÄ±na faydalÄ± olacaksa her tÃ¼rlÃ¼ fikre aÃ§Ä±ÄŸÄ±z." sÃ¶zleriyle yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸtÄ±.

5FLAÅž AÃ‡IKLAMALAR
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FLAÅž AÃ‡IKLAMALAR

IÅŸÄ±tan GÃ¼n, bugÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise Acun IlÄ±calÄ± ile yapÄ±lan son gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detayÄ±nÄ±, 6 milyon Euro'luk hamleyi ve Borussia Dortmund detayÄ±nÄ± anlattÄ±. Fanatik'te yer alan rÃ¶portaj ÅŸÃ¶yle;

6HERKESE KOLAY GELÄ°YOR AMA...
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HERKESE KOLAY GELÄ°YOR AMA...

Herkese Ã§ok kolay geliyor. KulÃ¼p alayÄ±m yÃ¶neteyim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ama bu iÅŸler hiÃ§ kolay deÄŸil. 3. Lig'den, 4 Lig'den de kulÃ¼p alsan neticede bunlarÄ±n hepsi birer camia. Hepsinin yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k tarihi olan kurumlar. Ä°Ã§inde kendi kÃ¼ltÃ¼rleri ve dinamikleri olan kurumlar. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen birinin onlarÄ± yeni bir kÃ¼ltÃ¼re adapte etmesi Ã§ok mesai isteyen bir iÅŸ. Bu iÅŸin sadece mali kÄ±smÄ± deÄŸil, spor yÃ¶netimi sonuÃ§ta insan iÅŸi. Ä°nsanlara gÃ¼ven verme, insanlarÄ± ikna etme, insanlara doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±n ÅŸeyleri doÄŸru anlatma. Ã–yle tepeden geldin ÅŸu ÅŸÃ¶yle olsun bu ÅŸÃ¶yle olsun gibi bir durum sÃ¶z konusu olmuyor. Ã‡ok Ã¼lkede bunun Ã§ok kÃ¶tÃ¼ giden bunun bir Ã§ok Ã¶rneÄŸi var. Ä°ÄŸneyle kuyu kazmak gibi bir ÅŸey.

7DEÄžERÄ°MÄ°Z 15 MÄ°LYON EURO
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DEÄžERÄ°MÄ°Z 15 MÄ°LYON EURO

Hollanda'da kulÃ¼plerin borÃ§lanmasÄ±na izin vermeyen bir lisans sistemi var. KulÃ¼bÃ¼n 2 milyon Euro'ya yakÄ±n bir borcu vardÄ±. Åžuanda ise herhangi bir borcumuz falan yok. Benim Galatasaray 'daki tecrÃ¼beme gÃ¶re Ã§ok daha farklÄ±. Her ÅŸey gÃ¼nÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne Ã¶deniyor. Sponsor belli, yayÄ±n geliri belli, hasÄ±lat geliri iyi kÃ¶tÃ¼ bellidir. Mevcut kadrodaki oyuncularla birlikte 15 milyon Euro'luk bir deÄŸer var. Hem borÃ§larÄ± Ã¶dedik, hem oyunculardan kÃ¢r ettik hem de 15 milyon Euro'luk bir deÄŸer yarattÄ±k. Â

8ACUN ILICALI Ä°LE GÃ–RÃœÅžMELER NE DURUMDA
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ACUN ILICALI Ä°LE GÃ–RÃœÅžMELER NE DURUMDA

Acun IlÄ±calÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulÃ¼bÃ¼n hisse satÄ±ÅŸÄ±yla alakalÄ± Acun IlÄ±calÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ belirttik. SatÄ±ÅŸ kulÃ¼bÃ¼n hisselerinin tamamÄ± deÄŸil belli bir kÄ±smÄ±nÄ± kapsÄ±yor. Zaten bu konuda hem fikiriz. KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netmeye devam edeceÄŸiz. Acun IlÄ±calÄ± Ã§ok tanÄ±nmÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ insanÄ±. Bize olan ilginin artmasÄ±n adÄ±na da bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olacaktÄ±r.

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Bu da Hollanda'daki gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã§ok daha fazla artÄ±racaktÄ±r. Biz ÅŸunu ispatladÄ±k aÃ§Ä±kÃ§asÄ±, biz 2. Lig'den 1. Lige tarihin en dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¼tÃ§esiyle ve tarihin en genÃ§ takÄ±mÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±k. Bu sene de bÃ¼tÃ¼n Avrupa Liglerindeki en genÃ§ takÄ±mdÄ±k. Hollanda'da 3 yÄ±lda bir numarayÄ±z. BÃ¼tÃ§emiz artÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok daha iyi iÅŸler yapacaÄŸÄ±z. Bu konuda hiÃ§ ÅŸÃ¼phemiz yok. TÃ¼rklerin yÃ¶nettiÄŸi bir kulÃ¼bÃ¼n Hollanda Ligi'nde Ã¼st sÄ±ralarda olmasÄ±nÄ± biz de Ã§ok isteriz.Â

10PÄ°YASA DEÄžERÄ° 20 MÄ°LYON EURO
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PÄ°YASA DEÄžERÄ° 20 MÄ°LYON EURO

Ä°ÅŸin mali boyutuysa. KulÃ¼p 2. Lig'in sonundaydÄ±. Ä°flas etmek Ã¼zereydi. Ä°ki tane Ã§alÄ±ÅŸanÄ± vardÄ±. Ä°nsanlar futbolu Ã§ok parayla ilgili gibi adletmeye baÅŸladÄ± ama biz bunu Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla yaptÄ±k. Sadece Ajax'a sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Perr Schuurs'dan 3 milyon Euro kazandÄ±k ve bir sonraki satÄ±ÅŸtan yÃ¼zde 15 payÄ±mÄ±z var. Bu oyuncunun ÅŸuan ki piyasa deÄŸeri ise 20 milyon Euro civarÄ±.

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Bu oyuncunun bize maliyeti olmadÄ± mesela. Feyenoord'a yeni bir oyuncu verdik bonuslarla 1.5 milyon Euro'ya, bize maliyeti 80 bin Euro'ydu. Amadou Ciss'i ise Fransa 3. Ligi'nden 160 bin Euro'ya kadromuza katmÄ±ÅŸtÄ±k. DÃ¼n itibariyle Amiens kÃ¼lÃ¼bÃ¼ ile 1.2 milyon Euro'ya anlaÅŸtÄ±k. BunlarÄ± neden anlatÄ±yorum onu da sÃ¶yleyeyim. Ä°mkan olmadan da oyuncu bulup iyi paralara satabiliyoruz. TÃ¼rkiye'deki gibi bir edecek oyuncuya 3 vermiyoruz.

126 MÄ°LYON EURO KAR
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6 MÄ°LYON EURO KAR

Hollanda'nÄ±n en iyi yÃ¶netilen 4-5 kulÃ¼bÃ¼nden biri haline geldik. DÃ¼nya'da bence bu iÅŸi en iyi Ä°ngiltere'de Brendford yapÄ±yor. Bir numara onlar bence. Ä°steseler hemen Premier Lig'e Ã§Ä±karlar. Son 3 yÄ±lda transferde 90 milyon Pound karlarÄ± var. Ä°nanÄ±lmaz iyi yÃ¶netilen bir kulÃ¼p. Danimarka'da Midtjylland var. BÃ¶yle olmak lazÄ±m. Bizim de cephanemiz artarsa bunu Ã§ok daha iyi noktalara getirip transferden bÃ¼yÃ¼k karlar elde edebiliriz. SÄ±fÄ±r paralarla 6 milyon Euro kara geÃ§tik. Bir de bonservisle oyuncu alabilsek 2 milyona deÄŸil 10 milyona da oyuncu satarÄ±z. Zamanla oralara doÄŸru gideceÄŸiz inÅŸallah. Hedefimiz bu konuda Hollanda'nÄ±n en iyilerinden olmak.

13DORTMUNDLA KAPIÅžMA
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DORTMUND'LA KAPIÅžMA

Â Acun ile iÅŸbirliÄŸinden sonra spektakÃ¼ler transfer yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?
1 yÄ±ldÄ±r Ä°talya'da izlediÄŸimiz 17 yaÅŸÄ±nda bir oyuncu var. Gelecekte dÃ¼nya futboluna damga vuracak bir yetenek. AmaÃ§ zaten onu kimse bulmadan almak. Ama ÅŸuan Dortmund da devrede Ã§ocuÄŸun da tercihi orasÄ± olacaktÄ±r bÃ¼yÃ¼k ihtimalle.

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Bana sorarsan onu alabilirsek bence spektakÃ¼ler trasfer olur. Bana gÃ¶re spektakÃ¼ler transfer bÃ¼yÃ¼k takÄ±mda oynamÄ±ÅŸ ismi Ã§ok duyulmuÅŸ biri deÄŸil. Ama bize katkÄ± verecekse herkese kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k.

15YabancÄ± sÄ±nÄ±rÄ± TÃ¼rk futboluna ihanettir
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"YabancÄ± sÄ±nÄ±rÄ± TÃ¼rk futboluna ihanettir"

YabancÄ± sÄ±nÄ±rÄ± kesinlikle olmamalÄ±. Ben buradan gurbetÃ§i TÃ¼rk oyuncu bulup TÃ¼rkiye'ye satabilecek ve menfaat elde edebilecek biri olarak sÃ¶ylÃ¼yorum. YabancÄ± oyuncu sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± getiren, dÃ¼ÅŸÃ¼nen buna ses Ã§Ä±karmayan herkes TÃ¼rk futboluna ihanet eder. Bu bir ihanettir. HiÃ§ bir aÃ§Ä±klamasÄ± yok.Â

16Alt yapÄ±ya en Ã§ok harcama yapan kulÃ¼plerden biriyiz
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"Alt yapÄ±ya en Ã§ok harcama yapan kulÃ¼plerden biriyiz"

KulÃ¼p bÃ¼tÃ§esine oranla alt yapÄ±ya en Ã§ok harcama yapan kulÃ¼plerden biriyiz. KulÃ¼p bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 11'ini alt yapÄ±ya harcÄ±yoruz. Alt yapÄ±ya yÃ¼zde 5 harcayÄ±p iki tane daha oyuncu alabilirdik. Ama o mantÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yoruz. DÃ¼zgÃ¼n, adÄ±m adÄ±m, her sene daha da gÃ¼Ã§lenerek giden bir akademimiz var. Az Alkmaar ÅŸuanda bu konuda Avrupa'nÄ±n bir numarasÄ±. Herkes Ajax diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ama Az Alkmaar, Barcelona'dan bile daha iyi konumda. Ama bu yatÄ±rÄ±ma 7 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±lar. Bizim de Ã¶nÃ¼mÃ¼zde bir sÃ¼reÃ§ var.

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