Acun IlÄ±calÄ± Survivor sonrasÄ± topa giriyor! 6 milyon euro, Borussia Dortmund...

HERKESE KOLAY GELÄ°YOR AMA... Herkese Ã§ok kolay geliyor. KulÃ¼p alayÄ±m yÃ¶neteyim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ama bu iÅŸler hiÃ§ kolay deÄŸil. 3. Lig'den, 4 Lig'den de kulÃ¼p alsan neticede bunlarÄ±n hepsi birer camia. Hepsinin yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k tarihi olan kurumlar. Ä°Ã§inde kendi kÃ¼ltÃ¼rleri ve dinamikleri olan kurumlar. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen birinin onlarÄ± yeni bir kÃ¼ltÃ¼re adapte etmesi Ã§ok mesai isteyen bir iÅŸ. Bu iÅŸin sadece mali kÄ±smÄ± deÄŸil, spor yÃ¶netimi sonuÃ§ta insan iÅŸi. Ä°nsanlara gÃ¼ven verme, insanlarÄ± ikna etme, insanlara doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±n ÅŸeyleri doÄŸru anlatma. Ã–yle tepeden geldin ÅŸu ÅŸÃ¶yle olsun bu ÅŸÃ¶yle olsun gibi bir durum sÃ¶z konusu olmuyor. Ã‡ok Ã¼lkede bunun Ã§ok kÃ¶tÃ¼ giden bunun bir Ã§ok Ã¶rneÄŸi var. Ä°ÄŸneyle kuyu kazmak gibi bir ÅŸey.