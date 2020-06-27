Acun IlÄ±calÄ± Survivor sonrasÄ± topa giriyor! 6 milyon euro, Borussia Dortmund...
Televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n satÄ±n almak iÃ§in bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtrdiÄŸi Fortuna Sittard cephesinden Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar gelmeye devam ediyor.
Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n satÄ±n almak istediÄŸi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Hollanda KulÃ¼bÃ¼ Fortuna Sittard'da baÅŸkan IÅŸÄ±tan GÃ¼n, yeni aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
SERCAN'I DÃœÅžÃœNSENE
AyrÄ±ca Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Survivor'dan sonra Fortuna Sittard'a transfer olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlere ise Acun IlÄ±calÄ±'dan "Sercan futbolcu olarak en verimli yaÅŸÄ±nda ve ÅŸovunu yapacak yaÅŸta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nsene. Topu alÄ±p gidiyor. Hollanda seyircisi tribÃ¼nde. Olur olmaz ayrÄ± bir ÅŸey" ÅŸeklinde yanÄ±t gelmiÅŸti.
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