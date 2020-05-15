Acun IlÄ±calÄ± Survivor basketbol maçÄ±nda çÄ±lgÄ±na döndü! Talihsiz an, gece yarÄ±sÄ± paylaÅŸtÄ±...
Survivor 2020'nin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼nyada koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle futbol ve basketbolun oynanmadÄ±ÄŸÄ± ortamda yeni bir heyecana sahne olan bir maÃ§ oynandÄ±. Acun IlÄ±calÄ±, sahada adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Etkinlikte talihsiz bir an da yaÅŸandÄ±...
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1
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Survivor'Ä±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n ekibi ve Survivor 2020 takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda basketbol maÃ§Ä± yapÄ±ldÄ±.
2
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BARIÅž MEYDAN OKUDU
GeÃ§miÅŸte Efes Pilsen Spor KlÃ¼bÃ¼'nde profesyonel olarak basketbol oynayan yarÄ±ÅŸmacÄ± BarÄ±ÅŸ, IlÄ±calÄ± ve ekibine meydan okumuÅŸtu.
3
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Bunun Ã¼zerine Acun IlÄ±calÄ±, maÃ§ teklifini kabul etti
4
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Acun Medya takÄ±mÄ±nda, Acun IlÄ±calÄ±, Ä°rem Kanan, Esat YontuÃ§ ve DoÄŸa yer alÄ±rken Survivor 2020 takÄ±mÄ±nda ise BarÄ±ÅŸ, Yasin, Berkan ve Ardahan mÃ¼cadele etti.Â Â Â
5
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BÃœYÃœK GERÄ°LÄ°M VE SKOR 19-19
Ä°ki takÄ±mÄ±n heyecan dolu mÃ¼cadelesinde skor 19-19'a geldi. KazananÄ± son sayÄ± belirleyecekken sunucu Murat Ceylan'dan sÃ¼rpriz bir teklif geldi. BarÄ±ÅŸ maÃ§Ä±n beraberlikle sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± istedi. Acun IlÄ±calÄ± bu isteÄŸi kÄ±rmadÄ± ve maÃ§Ä±n beraberlikle sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â