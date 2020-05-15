BÃœYÃœK GERÄ°LÄ°M VE SKOR 19-19 Ä°ki takÄ±mÄ±n heyecan dolu mÃ¼cadelesinde skor 19-19'a geldi. KazananÄ± son sayÄ± belirleyecekken sunucu Murat Ceylan'dan sÃ¼rpriz bir teklif geldi. BarÄ±ÅŸ maÃ§Ä±n beraberlikle sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± istedi. Acun IlÄ±calÄ± bu isteÄŸi kÄ±rmadÄ± ve maÃ§Ä±n beraberlikle sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â