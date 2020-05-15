MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAcun IlÄ±calÄ± Survivor basketbol maçÄ±nda çÄ±lgÄ±na döndü! Talihsiz an, gece yarÄ±sÄ± paylaÅŸtÄ±...
GeriFutbol Acun IlÄ±calÄ± Survivor basketbol maçÄ±nda çÄ±lgÄ±na döndü! Talihsiz an, gece yarÄ±sÄ± paylaÅŸtÄ±...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Haber GiriÅŸ: 15 MayÄ±s 2020 - 10:37,

Acun IlÄ±calÄ± Survivor basketbol maçÄ±nda çÄ±lgÄ±na döndü! Talihsiz an, gece yarÄ±sÄ± paylaÅŸtÄ±...

Survivor 2020'nin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼nyada koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle futbol ve basketbolun oynanmadÄ±ÄŸÄ± ortamda yeni bir heyecana sahne olan bir maÃ§ oynandÄ±. Acun IlÄ±calÄ±, sahada adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Etkinlikte talihsiz bir an da yaÅŸandÄ±...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Survivor'Ä±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n ekibi ve Survivor 2020 takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda basketbol maÃ§Ä± yapÄ±ldÄ±.

2BARIÅž MEYDAN OKUDU
Abone Olgoogle-news

BARIÅž MEYDAN OKUDU

GeÃ§miÅŸte Efes Pilsen Spor KlÃ¼bÃ¼'nde profesyonel olarak basketbol oynayan yarÄ±ÅŸmacÄ± BarÄ±ÅŸ, IlÄ±calÄ± ve ekibine meydan okumuÅŸtu.

3
Abone Olgoogle-news

Bunun Ã¼zerine Acun IlÄ±calÄ±, maÃ§ teklifini kabul etti

4
Abone Olgoogle-news

Acun Medya takÄ±mÄ±nda, Acun IlÄ±calÄ±, Ä°rem Kanan, Esat YontuÃ§ ve DoÄŸa yer alÄ±rken Survivor 2020 takÄ±mÄ±nda ise BarÄ±ÅŸ, Yasin, Berkan ve Ardahan mÃ¼cadele etti.Â Â Â 

5BÃœYÃœK GERÄ°LÄ°M VE SKOR 19-19
Abone Olgoogle-news

BÃœYÃœK GERÄ°LÄ°M VE SKOR 19-19

Ä°ki takÄ±mÄ±n heyecan dolu mÃ¼cadelesinde skor 19-19'a geldi. KazananÄ± son sayÄ± belirleyecekken sunucu Murat Ceylan'dan sÃ¼rpriz bir teklif geldi. BarÄ±ÅŸ maÃ§Ä±n beraberlikle sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± istedi. Acun IlÄ±calÄ± bu isteÄŸi kÄ±rmadÄ± ve maÃ§Ä±n beraberlikle sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

6KURAL Ä°HLALÄ° DEDÄ°
Abone Olgoogle-news

'KURAL Ä°HLALÄ°' DEDÄ°

MaÃ§ iÃ§erisinde ise Ã¼nlÃ¼lerin yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Mert, Acun IlÄ±calÄ±â€™ya kural ihlali yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yledi.

7
Abone Olgoogle-news

Bunun Ã¼zerine Acun IlÄ±calÄ±, kamera kayÄ±tlarÄ±na baktÄ± ve kural ihlali olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

8ACUN ILICALI Ã‡OK SÄ°NÄ°RLENDÄ°
Abone Olgoogle-news

ACUN ILICALI Ã‡OK SÄ°NÄ°RLENDÄ°

Mert itirazlarÄ±na devam edince IlÄ±calÄ± adeta Ã§ileden Ã§Ä±ktÄ±

9
Abone Olgoogle-news

IlÄ±calÄ±, basketbol maÃ§Ä±nda tÃ¼m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n Ã¶dÃ¼lden faydalanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

10Ã–DÃœLDEN YARARLANAMADI
Abone Olgoogle-news

Ã–DÃœLDEN YARARLANAMADI

Ancak Mertâ€™in itirazÄ±nÄ±n doÄŸru Ã§Ä±kmamasÄ± nedeniyle Ã¶dÃ¼lden yararlanamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

11
Abone Olgoogle-news

BÃ¶ylece Mert hariÃ§ tÃ¼m yarÄ±ÅŸmacÄ±lar yemek Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸ oldu.

12ARDAHAN ILICALIYI YERE DÃœÅžÃœRDÃœ
Abone Olgoogle-news

ARDAHAN ILICALI'YI YERE DÃœÅžÃœRDÃœ

Bir pozisyonda yarÄ±ÅŸmacÄ± Ardahan, ikili mÃ¼cadele sonrasÄ± Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± yere dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

13GECE YARISI PAYLAÅžIMI
Abone Olgoogle-news

GECE YARISI PAYLAÅžIMI

IlÄ±calÄ±, bacaÄŸÄ±ndaki yarayÄ± gece yarÄ±sÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±:

14
Abone Olgoogle-news

Ardahan'Ä±n en sevdiÄŸi yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan biri olduÄŸunu vurgulayan Acun IlÄ±calÄ±, "Ardahan'dan basket maÃ§Ä± hatÄ±rasÄ± :)" ÅŸeklinde bir mesaj paylaÅŸtÄ±

15
Abone Olgoogle-news

'Mesut Ã–zil FenerbahÃ§e'nin ihtiyacÄ± olan oyuncu deÄŸil'

Erman YaÅŸar, FenerbahÃ§e'nin gÃ¼ndeminde olduÄŸu iddia edilen Mesut Ã–zil ile ilgili dikkat Ã§ekici yorumlarda bulundu.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi