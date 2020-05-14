Acun Ilıcalı müjdeledi, İngilizler de duyurdu! '2021'de...'
Televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı yayında Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın almak istediğini söyleyerek spor gündemine bomba gibi düşen açıklamayı yapmıştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı iddia edilmişti.
2
Abone Ol
HENÜZ ANLAŞMA YOK
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; 3 ay önce bir görüşme oldu ve taraflar masaya oturdu. Fakat anlaşma henüz sağlanamadı.
3
Abone Ol
HANGİ TAKIMI ALACAK?
Hatta Ilıcalı, 'takım satın alabilirim' açıklamasının ardından 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sırada olduğunu duyuran ve ''Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam.'' paylaşımında bulunan avukat Gönenç Gürkaynak'a sert bir cevap vermişti.
4
Abone Ol
Bunun üzerine Acun Ilıcalı, ''Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar...'' dedi.
5
Abone Ol
Satın alacağı takımın ismi merak edilen Acun Ilıcalı, durgun spor gündeminde çok konuşulacak iddialarda bulunmaya devam ediyor.
6
Abone Ol
MESUT'U MÜJDELEDİ VE...
Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini söyledi ve kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını açıkladı.
7
Abone Ol
Daha önce de '3 saat Mesut Özil ile beraberdim. Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ama dün akşamki geçirdiğim 3 saatin sonunda anladığım tek bir şey var; eğer bu işten biraz anlıyorsam, Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek.' şeklinde bir açıklaması olan Ilıcalı'nın sözleri sonrası Mesut Özil'in durumu İngiliz medyasında da gündem oldu.
8
Abone Ol
ARSENAL'DE TAMAMLAYACAK AMA 2021'DE FENERBAHÇE...
Daily Mail, 31 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil’i manşetine taşıyarak, ünlü futbolcunun Mesut’un haftalık 350 bin pound kazandığını ve 2021’de bitecek olan sözleşmesini Premier Lig ekibi Arsenal’de tamamlayacağını yazdı.
9
Abone Ol
Haberde Mesut Özil'in 2021 sonrası Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yazılırken, oyuncunun menajerinin yayıncı kuruluşa verdiği röportajda cümleler de paylaşıldı.
10
Abone Ol
MENAJER SÖĞÜT: KONUŞAMAM, GİZLİLİK İLKESİ VAR
Söğüt, “Mesut sözleşmesini tamamlayacak ancak Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam, çünkü gizlilik ilkesi var.” ifadelerini kullandı.
11
Abone Ol
Bu transferin gerçekleşmesini çok isteyen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe için düzenlenen SMS kampanyasında da başka Ali Koç'la bu transfer hakkında bir diyalog yaşamıştı.
12
Abone Ol
'2 YIL SONRASI İÇİN SÖZ ALALIM'
Ilıcalı'nın sözlerinin ardından Koç, "Şimdi gelemeyecek mi diyorsun yani? O zaman bağlan da 2 yıl sonrası için söz alalım." demişti.
13
Abone Ol
BİLD: FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK
Öte yandan Alman Bild Gazetesi de Mesut'un Arsenal ile 2021'de bitecek sözleşmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyeceğini iddia etti.
14
Abone Ol
ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN SURVİVOR İTİRAFLARI
Rekortmen milli yüzücü Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı ve Survivor ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.