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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 18:50,

Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızının kardeşi...

Fortuna Sittard'ın ortaklarından biri olarak Acun Ilıcalı, transferde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard, transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

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Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı döneminde ilk transferini yapıyor...

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Hollanda ekibinin dünyaca ünlü yıldızın kardeşini kadroya katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

4MÜJDEYİ VERMİŞTİ
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MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Survivor 2020'nin final programında ''Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, büyük müjdeyi vermişti.

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Ilıcalı, ayrıca Hollanda kulübü Fortuna Sittard’a da takipçi desteği istemişti.

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Bu isteğin ardından kulübün Instagram'daki takipçi sayısı 24 saat içinde 5 kat artmıştı. Fortuna Sittard'ın şu anda ise 108 bin takipçisi var.

7İLK TRANSFERİ BİTİRİYOR
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İLK TRANSFERİ BİTİRİYOR

Hollanda ekibind yeni bir serüvene başlayan Acun Ilıcalı, kulüp sahibi olarak da ilk transferini bitirmek üzere...

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Almanya'nın Kicker gazetesinin haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşini transfer etmek istiyor.

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Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Götze'nin Hollanda'ya gideceği ve en güçlü adayın Fortuna olduğu belirtildi.

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Augsburg'un Felix'i bonservisiyle satmak yerine tecrübe kazansın diye Fortuna'ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

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Acun Ilıcalı'nın bu transferdeki en büyük rakibi de yine Hollanda'dan... PEC Zwolle takımının da Felix'i istediği iddia ediliyor.

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Dortmund altyapısından çıkan ve ardından Bayern Münih'in yolunu tutan Felix Götze, iki sene önce Augsburg'a transfer olmuştu.

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Felix Götze, önlibero pozisyonunda forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.

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