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GeriFutbol Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı! "Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 11:26,

Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı! "Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi"

Acun Ilıcalı, milli futbolcu Aycan Yanaç'ın Survivor'a veda etmesinin perde arkasını ilk kez anlattı.

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Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı birden kaybeden Ünlüler, takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu.

2SMSTE SONUNCU OLDU
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SMS'TE SONUNCU OLDU

SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.

34 AY SONRA İLK PAYLAŞIM
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4 AY SONRA İLK PAYLAŞIM

Survivor macerasının sona ermesinin ardından yaklaşık 4 ay sonra ilk paylaşımını geçtiğimiz günlerde yapan milli futbolcu, elenmeden önce çektiği bir video aracılığıyla takipçilerine seslenmişti.

4GÖNLÜNDEKİ ŞAMPİYONU AÇIKLADI
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GÖNLÜNDEKİ ŞAMPİYONU AÇIKLADI

Bu paylaşımdan birkaç gün sonra bu kez Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından soruları yanıtlayan Aycan Yanaç, gönlündeki Survivor şampiyonunu açıklamıştı.

5ŞAMPİYON ADAYIM SERCAN YILDIRIM
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"ŞAMPİYON ADAYIM SERCAN YILDIRIM"

Aycan, Acun Ilıcalı'nın 'Kimin şampiyon olmasını istersin?' sorusuna, "Gönlümden geçen şampiyon adayı Sercan Yıldırım. Başta hak eden şampiyon olsun istiyorum, sonrasında Sercan Yıldırım" cevabını vermişti.

6ACUN ILICALI İLK KEZ ANLATTI
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ACUN ILICALI İLK KEZ ANLATTI

Bu canlı yayından yalnızca iki gün sonra TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı, Aycan'ın adaya veda etmesinde büyük rol olayı anlattı.

7AYCANI YAKIN ARKADAŞI BİTİRDİ
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"AYCAN'I YAKIN ARKADAŞI BİTİRDİ"

Aycan Yanaç'ın elenmeden önceki süreçte yaşadığı performans düşüşünü arkadaşı Asena ile gerçekleştirdiği görüşmeye bağlayan Acun Ilıcalı, "Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi" dedi.

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Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'ın Survivor'dan elenmesine ilişkin açıklamaları şu şekilde:

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"Aycan'da şöyle bir şey var. Yakın arkadaşı Aycan'ı bitirdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Asena'ya da buradan sevgiler... Çok iyi niyetli biri zaten o belli."

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"Benim Aycan müdahalem şundandı aslında. O durumu düzeltmek içindi. Aycan'la imalı bir konuşma yaptık ya? Neden yaptım o konuşmayı? Sherlock Holmes hikayesi falan... "

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"Aslında kız bir haftadır kayıptı zaten. Aramızda değildi. Ben Aycan'ı kazanmaya çalıştım orada. Diyorum ki, "Bir şey biliyorsun ama o öyle değil aslında" falan... Kurtaramadık. "

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"Dikkat edin. Asena konuşmasından önceki Aycan'a bakın, bir de Asena konuşmasından sonraki Aycan'a bakın. Sen neden böyle bir bilgiyi ona veriyorsun. Bu bilgi oraya verilir mi ya? "

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"Asena'yı hiç suçlamıyorum. Pırıl pırıl bir kız belli. Aycan'ın arkadaşı bizim de kardeşimizdir. Aycan ondan mutlaka bir konuyla ilgili bilgi istemiş. "

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"Aslında işe şöyle bakalım; filmlerde olur ya... Tetiği çeken Asena ama tetiği çektiren kim? Aycan... Aycan, kendi sonunu getiren bir mektup yazarak Asena'ya verir... Ve der ki; ilk bağlantıda bana bunlara söyle..."

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"O verdiği mesaj alında kendi sonu. Gerçek anlamda yüzde yüz diyorum, o mesajdan sonra kafa olarak gitti. "

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