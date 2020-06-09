Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı! "Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi"

Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı birden kaybeden Ünlüler, takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu.
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SMS'TE SONUNCU OLDU
SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.
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4 AY SONRA İLK PAYLAŞIM
Survivor macerasının sona ermesinin ardından yaklaşık 4 ay sonra ilk paylaşımını geçtiğimiz günlerde yapan milli futbolcu, elenmeden önce çektiği bir video aracılığıyla takipçilerine seslenmişti.
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GÖNLÜNDEKİ ŞAMPİYONU AÇIKLADI
Bu paylaşımdan birkaç gün sonra bu kez Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından soruları yanıtlayan Aycan Yanaç, gönlündeki Survivor şampiyonunu açıklamıştı.
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"ŞAMPİYON ADAYIM SERCAN YILDIRIM"
Aycan, Acun Ilıcalı'nın 'Kimin şampiyon olmasını istersin?' sorusuna, "Gönlümden geçen şampiyon adayı Sercan Yıldırım. Başta hak eden şampiyon olsun istiyorum, sonrasında Sercan Yıldırım" cevabını vermişti.
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ACUN ILICALI İLK KEZ ANLATTI
Bu canlı yayından yalnızca iki gün sonra TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı, Aycan'ın adaya veda etmesinde büyük rol olayı anlattı.
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"AYCAN'I YAKIN ARKADAŞI BİTİRDİ"
Aycan Yanaç'ın elenmeden önceki süreçte yaşadığı performans düşüşünü arkadaşı Asena ile gerçekleştirdiği görüşmeye bağlayan Acun Ilıcalı, "Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi" dedi.
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Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'ın Survivor'dan elenmesine ilişkin açıklamaları şu şekilde:
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"Aycan'da şöyle bir şey var. Yakın arkadaşı Aycan'ı bitirdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Asena'ya da buradan sevgiler... Çok iyi niyetli biri zaten o belli."
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"Benim Aycan müdahalem şundandı aslında. O durumu düzeltmek içindi. Aycan'la imalı bir konuşma yaptık ya? Neden yaptım o konuşmayı? Sherlock Holmes hikayesi falan... "
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"Aslında kız bir haftadır kayıptı zaten. Aramızda değildi. Ben Aycan'ı kazanmaya çalıştım orada. Diyorum ki, "Bir şey biliyorsun ama o öyle değil aslında" falan... Kurtaramadık. "
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"Dikkat edin. Asena konuşmasından önceki Aycan'a bakın, bir de Asena konuşmasından sonraki Aycan'a bakın. Sen neden böyle bir bilgiyi ona veriyorsun. Bu bilgi oraya verilir mi ya? "
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"Asena'yı hiç suçlamıyorum. Pırıl pırıl bir kız belli. Aycan'ın arkadaşı bizim de kardeşimizdir. Aycan ondan mutlaka bir konuyla ilgili bilgi istemiş. "
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"Aslında işe şöyle bakalım; filmlerde olur ya... Tetiği çeken Asena ama tetiği çektiren kim? Aycan... Aycan, kendi sonunu getiren bir mektup yazarak Asena'ya verir... Ve der ki; ilk bağlantıda bana bunlara söyle..."
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"O verdiği mesaj alında kendi sonu. Gerçek anlamda yüzde yüz diyorum, o mesajdan sonra kafa olarak gitti. "