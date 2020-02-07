Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 13:07,
Abdullah Avcı istememişti, Sergen Yalçın bitiriyor
Devre arası transferinde harcama litimi nedeniyle sadece Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor.
Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın forma vermediği tecrübeli isim için Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın harekete geçti.
Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Sezon sonunda kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, Jeremain Lens, Loris Karius ve Pedro Rebocho gibi isteneni veremeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki teknik adam, bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş tecrübeli oyuncunun transferi için yönetime rapor verdi.
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