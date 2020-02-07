MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullah Avcı istememişti, Sergen Yalçın bitiriyor
GeriFutbol Abdullah Avcı istememişti, Sergen Yalçın bitiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 13:07, /

Abdullah Avcı istememişti, Sergen Yalçın bitiriyor

Devre arası transferinde harcama litimi nedeniyle sadece Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın forma vermediği tecrübeli isim için Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın harekete geçti.

2

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Sezon sonunda kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, Jeremain Lens, Loris Karius ve Pedro Rebocho gibi isteneni veremeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki teknik adam, bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş tecrübeli oyuncunun transferi için yönetime rapor verdi.

3

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile giriş yapan ancak alınan üst üste kötü sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevine son verilmişti. Avcı'nın yerine son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran ve futbol oynadığı dönemde Beşiktaş efsanesi olan Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Kara Kartal, 47 yaşındaki teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

4

Yalçın'ın takımın başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek yeni bir sayfa açan Beşiktaş, zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isterken, bir yandan da sezon sonu gidecek ve gelecek oyuncular belirlenmeye başlandı.

5

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, istenen performansı veremeyen Tyler Boyd, Jeremain Lens, Loris Karius ve Pedro Rebocho gibi isimlerle yollarını ayıracak.

6

Yapacağı takviyelerle gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarı elde etmek isteyen siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki teknik adamın hedefindeki ilk isim ortaya çıktı.

7Volkan Babacanı istedi

Volkan Babacan'ı istedi

Başkan Ahmet Nur Çebi ile özellikle kaleci konusunda gelecek sezonun değerlendirmelerini şimdiden yapan Sergen Yalçın'ın Çebi'ye, "Atanımız ve tutanımız iyi olmalı. Karius'la olmaz. Yerli bir kaleci tercih ederim. Volkan Babacan en iyi alternatif" dediği bildirildi.

8

Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin Volkan Babacan transferi için önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

9Abdullah Avcı kızağa çekmişti

Abdullah Avcı kızağa çekmişti

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2014 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Volkan Babacan'ı 2018-2019 sezonundan itibaren yedeğe çekerken kaleyi Mert Günok'a emanet etmişti.

10

Başakşehir'deki ilk 4 sezonunda kalenin değişmez ismi olan 31 yaşındaki Volkan Babacan son 1,5 sezonunda 8'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 9 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

11

Volkan Babacan Başakşehir'de kaleyi Mert Günok'a kaptırdıktan sonra A Milli Takım'daki formasını da takım arkadaşına kaptırmıştı.

12VOLKAN OLMAZSA GÖKHAN

VOLKAN OLMAZSA GÖKHAN

Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yerli kaleci takviyesi yapacak olan Kara Kartal, Volkan Babacan'ın transferinde pürüz çıkması halinde Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan'ı transfer etmek için girişimlerine başlayacak.

13

25 yaşındaki kalecinin adı sezon başında da Beşiktaş ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

14VOLKAN BABACAN KİMDİR

VOLKAN BABACAN KİMDİR?

11 Ağustos 1988 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Volkan Babacan, futbola Sidespor altyapısında başladı. 2002'de Fenerbahçe altyapısına transfer olan Volkan, profesyone futbol kariyerine 2006 yılında kiralandığı İstanbulspor formasıyla adım attı.

15

Kayserispor ve Manisaspor formalarını da terleten tecrübeli kaleci, 2014 yılından bu yana Medipol Başakşşehir forması giyiyor. 1.92 boyundaki kaleci, bu sezon turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda toplam 4 maçta görev aldı.

16

Türkiye Milli Takımı ile de 36 maça çıkan Volkan Babacan'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro. (ASpor)

17
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi