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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 15:24,

ABD'li futbolcudan Trump'a ağır sözler: 'Onda liderlik vasfı yok'

ABD Milli Takımı'nda uzun yıllar boyunca forma giyen Michael Bradley, Donald Trump hakkında ağır ifadeler kullanarak dikkat çekti.

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ABD'nin Minnesota şehrinre George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından tartışmalar devam ediyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 gündür gerçekleşen protestoları eleştirmesi ve protestocular için yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

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Spor dünyasından da Trump'a eleştiriler gelmiş, özellikle NBA yıldızları duruma sert tepki göstermişti.

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Trump'a spor dünyasından bir tepki de uzun yıllar ABD milli takımının kaptanlığını yapan ve şu anda Toronto'da forma giyen Michael Bradley oldu.

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Bradley, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan ırkçılık karşıtı protestoları eleştiren Donald Trump hakkında ağır sözler kullandı.

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Tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu;

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Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey göremiyorum.

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Trump'ın liderlik vasfı yok. Üç buçuk yıldır koltuklarında oturan ve Trump'ın işlediği her suça ortaklık eden senatörlerde de hiçbir liderlik görmüyorum. Hepsi oturmuş izliyor.

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Çok sinirliyim! Dehşete düştüm, üzgünüm. Bu sistemin değişmesi için elimden geleni yapmakta kararlıyım. Bu kötülükler bitmek zorunda ve hepimiz bu değişimin parçası olmalıyız.

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Çok basit bir şey var. Eğer bunları düzeltme şansımız olursa bir daha Trump başkan olamaz.

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Kasım ayında seçim var, insanların sandık başına gidip sadece kendileri için iyi olanı, kendi statüleri, kendi işleri, kendi vergileri için iyi olanı değil de bundan daha fazlasını düşünmelerini umuyorum.

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Umarım insanlar sandık başına gidebilir ve birçok yönden ülkemizin ve demokrasimizin geleceğinin tehlikede olduğunu anlayabilirler. Demokrasimiz tehlikede!

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