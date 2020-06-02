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Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 08:17,

ABD'de Floyd gösterilerinde spor dünyasını kahreden ölüm

George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine gelen tepkiler ABD’de çığ gibi büyüyor.

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ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi şüpheli, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü.

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Bir polis memurunun, diziyle George Floyd'un boğazına basarak dakikalarca nefessiz bıraktığı ve hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiği skandal görüntüler Amerika'nın gündemine oturdu.

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Görüntülerde, George Floyd'un yaşamını yitirmeden önce defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı ancak polislerin herhangi bir şekilde geri adım atmadığı görülüyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde halk bu olayı protesto etmek için sokaklara döküldü

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Toplumsal konulardaki çıkışlarıyla bilinen LeBron James, 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından ırkçılığa karşı başlatılan 'diz çökme' protestosunu hatırlattı. Michael Jordan da öfkesini dile getirdi.

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Dün akşam saatlerinde gelen haber ise spor dünyasını üzüntüye boğdu.

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Amerikan basınında yer alan haberlerde Cumarttesi akşamı Indianapolis'te yaşanan olaylar sırasında vücuduna birden fazla polis kurşunu isabet etmesiyle eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Indianapolis doğumlu olan Chris Beaty, 2000 ile 2004 yılları arasında kolej liginde mücadele eden Indiana Amerikan Futbolu takımında oynamıştı.

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Indianapolis'te tanınmış bir kişiliğe sahip olan 38 yaşındaki Beaty, sahibi olduğu şirketin ürettiği yeniden kullanılabilir maskeler için televizyon yayınına çıktığı belirtildi.

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Cumartesi artan olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanan Beaty'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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NBA'de Houston Rockets forması giyen Eric Gordon da, üniversite döneminden tanıdığı Chris Beaty için mesaj yayınladı.

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Gordon mesajında Beaty'nin çok iyi bir insan olduğunu ve iyilik için çalıştığını söyledi.

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Bunun yanı sıra Amerikan spor dünyasından birçok isim de Chris Beaty için mesaj yayınladı.

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