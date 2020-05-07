ABD'de Donald Trump'ın 'Salonlar dolsun istiyorum' açıklamasının ardından corona virüs kararı!

''BU MAÇLAR OYNANACAK!'' Trump, ''Er ya da geç tüm maçlar oynanmaya başlayacak. Stadyumlara, salonlara taraftarların geri dönmesini istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede bunu yapmak istiyoruz. Eminim ki onlar da salonlara geri dönmek istiyordur.'' sözlerini kullanmıştı.