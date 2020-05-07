ABD'de Donald Trump'ın 'Salonlar dolsun istiyorum' açıklamasının ardından corona virüs kararı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüs salgınında 'normale dönüş' açıklamalarında kullandığı 'Spor salonları artık dolsun istiyorum' açıklamasının ardından NBA yönetimi harekete geçti.
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Spor Arena Dış Haber | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, en çok ABD'yi etkilemiş durumda. Ülkede vaka sayısı 1 milyon 250 bini geçerken yaklaşık 75 bin kişi salgından dolayı hayatını kaybetti.
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Buna rağmen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde normal hayata döneceklerini belirtmiş ve ''Tünelin sonundaki fantastik ışığı görüyorum'' demişti.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ''İnsanları artık spor salonlarında görmek istiyorum'' demesinin ardından harekete geçildi.
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Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde corona virüs nedeniyle ertelenen spor organizasyonları hakkında konuşmuştu.
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''BU MAÇLAR OYNANACAK!''
Trump, ''Er ya da geç tüm maçlar oynanmaya başlayacak. Stadyumlara, salonlara taraftarların geri dönmesini istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede bunu yapmak istiyoruz. Eminim ki onlar da salonlara geri dönmek istiyordur.'' sözlerini kullanmıştı.
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''İNSANLARIMIZ ÖZLEDİ''
ABD Başkanı, ayrıca ''Basketbol, futbol, beyzbol, hokey maçları izlemek hepimiz istiyoruz. İnsanlarımız dışarı çıkış golf sahasında derin bir nefes almayı bile özledi. Ertelenen tüm spor organizasyonlarını Ağustos ayından önce başlatmak istiyoruz. Ağustos'u bulmasını istemiyoruz. Ben daha erken başlatılması düşüncesindeyim. Haziran veya Temmuz olabilir.'' demişti.
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NBA KARARINI VERDİ
Bu gelişmelerin ardından geleceği merak konusu olan NBA'de sürpriz bir gelişme yaşandı. The Athletic'ten Shams Charania’nın haberine göre NBA Yönetimi, ligdeki 30 takıma 8 Mayıs tarihinde antrenmanlara başlayabileceğini duyurdu.
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Antrenmanların sosyal mesafe kurallarına göre yapılacağı belirtildi. Buna göre antrenman sahasında ise aynı anda dört antrenörden fazla antrenör olamayacak.
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MAYIS'TA BAŞLANIYOR
Mayıs ayı içinde birçok NBA takımının antrenman salonlarını açması beklenirken liglerin de yaz aylarında başlayabileceği belirtiliyor.
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Tüm dünyada olduğu gibi spor camiası da ABD'de durmuş durumda. NBA, NFL, MLS gibi dünya tarafından takip edilen birçok organizasyonun ne zaman yapılacağı ise merak konusu.
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GEÇ ERTELENMİŞTİ
ABD'de spor maçlarının geç ertelenmesi büyük eleştiri almıştı. Hatırlanacağı üzere NBA'de Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'in corona virüs olduğu açıklanmasının ardından maçlara ara verilmişi.
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NBA yönetiminin aldığı bu karar ise ABD'yi ikiye bölmüş durumda. Bir grup taraftar maçların tekrar oynanması gerektiğini düşünürken diğer bir kesim böyle kararların 2. dalgayı hızlandırabileceği görüşünde.
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Lig lideri Los Angeles Lakers ise 16 Mayıs'ta antrenman salonlarını açacağını duyurdu.
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ABD'de virüsün en çok bulunduğu yerlerden olan New York bölgesindeki takımların nasıl bir karar alacağı da merak konusu...