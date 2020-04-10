ABD'de bambaşka bir hayat: Christian Vieri, 46 yaşında baba oldu...
İtalya'da Inter ile unutulmaz olan Christian Vieri, futbol kariyerini tamamladıktan sonra ABD'de çok farklı bir hayat yaşıyor...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İtalyan eski futbolcu Christian Vieri, Miami'de sürdürdüğü renkli hayatında ikinci kez baba oldu. Televizyon yıldızı Costanza Caracciolo ile birlikte olan Vieri, 46. yaşında bir çocuğunu daha kucağına aldı.
2
Inter formasıyla akıllarda kalan ünlü futbolcu, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra bambaşka bir kimliğe büründü.
3
İtalya'dan ayrılıp Miami'ye taşınan Vieri, 'Plaj hayatını' seçti. Vieri, Miami'de part-time DJ'lik işi yaparken kariyerini bitiren diğer futbolculardan çok daha farklı bir yol haritası çizdi.
4
30 yaşındaki Costanza ile ABD'ye taşınan Vieri, Miami'de sporunu da unutmuyor. Eski futbolcu, sık sık plaj voleybolu ve plaj futbolu oynuyor.
5
İlerleyen yaşına rağmen fitliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Vieri, Bobo Yaz Kupası düzenleyip Hernan Crespo, Luca Toni gibi eski futbolcuları plaj futbol turnuvasına davet ediyor.
6
Miami'de tüm dikkatleri üzerine çeken Vieri, gözlerden bir an olsun ayrılmıyor. Plajda futbol oynarken kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla da sık sık konuşuyor.
7
Vieri'nin aşk hayatı da geçmişte oldukça çalkantılı geçmişti. İtalyan futbolcu, şu anda Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng ile birlikte olan model Melissa Satta ile birliktelik yaşamıştı.
8
Ünlü futbolcudan 16 yaş küçük olan televizyon sunucusu Costanza ise ilk bebeğine kavuştu. Vieri - Costanza çifti bebeklerine Stella ismini koydu.
9
Vieri, DJ olma fikrinin nasıl çıktığını ise şöyle açıklıyor: ''Bir gün kız arkadaşımla müzik dinliyorduk. Sonra dedim ki neden bu işi yapmayayım? Ibiza'daki müziklerden çok etkilenmiştim.''
10
Ünlü futbolcu, Miami'de adeta 'ev sahibi' gibi yaşarken Ronaldo gibi eski takım arkadaşlarını da ABD'de ağırlıyor.
11
Son olarak Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i oluşturmuş ve forvet hattında Christian Vieri'yi dahil etmişti...
12
Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, Inter'de Vieri ile birlikte forma giymişlerdi.