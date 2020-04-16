ABD Başkanı Donald Trump'ı şok eden corona virüs (koronavirüs) cevabı! Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti açıkladı...
ABD'yi çok ciddi bir şekilde etkileyen corona virüs pandemisinde başkan Trump, organizasyonların devam edeceğini açıklasa da Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti'den gündem yaratacak açıklamalar geldi.
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Corona virüs pandemisinin dünyada en çok görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 645 bini geçerken 28.638 kişi hayatını kaybetti.
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Hem vaka hem de ölüm sayılarında ABD, tüm dünyanın zirvesinde bulunurken ülkeden 'Daha tepe noktasına gelmedik' açıklamaları yapılıyor.
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İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde vaka sayıları düşerken ABD'nin günde ortalama 25 bin vaka bildirmesi korkutmaya devam ediyor.
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Tüm dünyada olduğu gibi spor camiası da ABD'de durmuş durumda. NBA, NFL, MLS gibi dünya tarafından takip edilen birçok organizasyonun ne zaman yapılacağı ise merak konusu.
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada ''Er ya da geç tüm maçlar oynanmaya başlayacak. Stadyumlara, salonlara taraftarların geri dönmesini istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede bunu yapmak istiyoruz. Eminim ki onlar da salonlara geri dönmek istiyordur.'' sözlerini kullanmıştı.
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TRUMP TARİH VERMİŞTİ
Trump ayrıca liglerin başlangıç tarihi hakkında bilgi vermişti. ABD Başkanı, ''Basketbol, futbol, beyzbol, hokey maçları izlemek hepimiz istiyoruz. İnsanlarımız dışarı çıkış golf sahasında derin bir nefes almayı bile özledi. Ertelenen tüm spor organizasyonlarını Ağustos ayından önce başlatmak istiyoruz. Ağustos'u bulmasını istemiyoruz. Ben daha erken başlatılması düşüncesindeyim. Haziran veya Temmuz olabilir.'' şeklinde konuşmuştu.
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''Ne kadar erken, o kadar iyi... Tünelin ucundaki fantastik ışığı görebiliyorum. Bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızı kazanacağız.'' diyen Trump'a şok eden bir cevap geldi...
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ERIC GARCETTI'DEN ŞOK SÖZLER
Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, korkutan bir açıklamada bulunurken spor etkinliklerinin 2020 yılında yapılmayacağını belirtti.
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Eric Garcetti, ''konser ve spor gibi büyük etkinliklere, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar izin verilmeyecek'' derken bu açıklama birden gündeme oturdu.
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Los Angeles Belediye Başkanı'nın sözlerine göre Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers ve Los Angeles Galaxy gibi dünyaca ünlü takımlar, 2020 yılı içinde maçlara çıkamayacak. Bu da NBA ve MLS'in geleceğini oldukça olumsuz etkileyeceğe benziyor.
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LOS ANGELES TAKIMLARI NE OLACAK?
NBA'de Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers zirvede, Los Angeles Clippers ise 2. sırada bulunuyordu.
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Garcetti'nin açıklamalarına göre LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George gibi yıldız oyuncuları 2021'e kadar görememe riski oluştu.
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NBA Başkanı Adam Silver, geçtiğimiz günlerde ligi oynatmak istediklerini ve konu hakkında çalıştıklarını söylemişti.
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ARALIK OPSİYONU
Atlanta Hawks CEO'su Steve Koonin ise salgının uzun bir süre boyunca devam edeceğini NBA'in Aralık ayında başlaması gerektiğini söylemişti. Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan NBA'in bu sezon iptali de gündemde...
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NBA, iptal olması durumunda tarihinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşmış olacak. Organizasyon, tarihi boyunca iptal edilmemişti.
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Trump'ın Garcetti'ye nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu... Trump, geçtiğimiz günlerde valileri suçlayan bir açıklamada bulunmuştu.
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Los Angeles takımlarından ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.