ABD Başkanı Donald Trump, spor dünyasının merak ettiği soruyu cevapladı!
ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs nedeniyle ertelenen spor maçlarının geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve tarih verdi.
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ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs nedeniyle durma noktasına gelen spor organizasyonları hakkında konuştu.
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Corona virüs salgını nedeniyle dünyada en çok vaka görülen ülke olan ABD'de bugüne kadar 368 bin kişi hastalığa yakalandı, 11 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.
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Tüm dünyada olduğu gibi spor camiası da ABD'de durmuş durumda. NBA, NFL, MLS gibi dünya tarafından takip edilen birçok organizasyonun ne zaman yapılacağı ise merak konusu.
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı konuşmada spor organizasyonlarının geleceği hakkında da bilgi verdi. Trump, konuşmasında şu sözleri kullandı;
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Er ya da geç tüm maçlar oynanmaya başlayacak. Stadyumlara, salonlara taraftarların geri dönmesini istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede bunu yapmak istiyoruz. Eminim ki onlar da salonlara geri dönmek istiyordur.
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Basketbol, futbol, beyzbol, hokey maçları izlemek hepimiz istiyoruz. İnsanlarımız dışarı çıkış golf sahasında derin bir nefes almayı bile özledi.
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Ertelenen tüm spor organizasyonlarını Ağustos ayından önce başlatmak istiyoruz. Ağustos'u bulmasını istemiyoruz. Ben daha erken başlatılması düşüncesindeyim. Haziran veya Temmuz olabilir.
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Ne kadar erken, o kadar iyi... Tünelin ucundaki fantastik ışığı görebiliyorum. Bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızı kazanacağız.
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ABD'de spor maçlarının geç ertelenmesi büyük eleştiri almıştı. Hatırlanacağı üzere NBA'de Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'in corona virüs olduğu açıklanmasının ardından maçlara ara verilmişi.