Aaron Ramsey'nin laneti sürüyor! Bu kez...

Juventus forması giyen Aaron Ramsey'in laneti sürüyor. Yıldız futbolcunun özellikle gol attığı maçlardan sonra yaşanan talihsiz olaylara bir yenisi eklendi.İşte 2009 yılından 2020 yılına kadar Aaron Ramsey'nin ve dünyanın peşini bırakmayan lanetin kronolojik sırası...14 Ekim 2009’da oynanan Liechtenstein - Galler maçından iki gün sonra 16 Ekim 2009’da İspanyol spor yazarı ve yorumcusu Andres Fontes hayatını kaybetti.14 Kasım 2009’da oynanan Galler - İskoçya maçından iki gün sonra 16 Kasım 2009’da bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Meksikalı milli futbolcu Antonio de Nigris Guajardo hayatını kaybetti.27 Şubat 2010'da Stoke City ile oynanan maçta ayağı iki yerinden kırıldığında Şili'de 8.8 büyüklüğünde deprem ve tsunami meydana geldi. Bu afet yüzlerce kişinin hayatına mal oldu.1 Mayıs 2011'de Arsenal-Manchester United maçı sonrasında attığı tek golün ardından, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Laden öldü.2 Ekim 2011'de Tottenham ile yaptıkları maçta takımının tek golünü kaydetti ve üç gün sonra Steve Jobs hayatını kaybetti.19 Ekim 2011'de Marsilya'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından attığı tek gol sonrası Kaddafi öldürüldü.11 Şubat 2012'de Arsenal'in Sunderland’i 2-1 yendiği maçın akşamında ünlü şarkıcı Whitney Houston hayatını kaybetti.4 Ağustos 2012’de oynanan Birleşik Krallık - Kore maçından bir gün sonra 5 Ağuston 2012’de Latin Amerika müziğinin önde gelen isimlerinden Chavela Vargas hayatını kaybetti.22 Mart 2013’de oynanan İskoçya - Galler maçından sonra Kübalı piyanist, orkestra şefi, besteci ve aranjör Bebo Valdes hayatını kaybetti.14 Mayıs 2013’de oynanan Arsenal - Wigan maçından üç gün sonra 17 Mayıs 2013’de Arjantin’in de facto devlet başkanı Jorge Rafael Videla hayatını kaybetti.18 Eylül 2013’de oynanan Marsilya - Arsenal maçından sonra ABD'li boksör Ken Norton hayatını kaybetti.30 Kasım 2013’de oynanan Cardiff - Arsenal maçından sonra ABD’li ünlü aktör Paul Walker hayatını kaybetti.20 Nisan 2014’de oynanan Hull City - Arsenal maçından sonra Hurricane lakaplı Kanadalı boksör Rubin Carter hayatını kaybetti.11 Mayıs 2014’de oynanan Norwich - Arsenal maçından bir gün sonra 12 Mayıs 2014’de Alien karakterinin yaratıcı H.R Giger hayatını kaybetti.10 Ağustos 2014’de oynanan Arsenal - M.City maçından bir gün sonra 11 Ağustos 2014’de ABD’li aktör Robin Williams hayatını kaybetti.13 Nisan 2015’de oynadıkları Burnley maçından iki gün sonra dünyaca ünlü edebiyatçılar Günter Grass ve Eduardo Galeano hayatlarını kaybetti.9 Ocak 2016'da Sunderland'e attığı golden 1 gün sonra David Bowie yaşamını yitirdi.5 Mart 2016'da Tottenham'a attığı golden 1 gün sonra 40. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan hayata veda etti.8 Mart 2020 tarihinde Inter'e attığı golden yalnızca 1 gün sonra İtalya'da koronavirüs sebebiyle tüm spor müsabakaları askıya alındı.