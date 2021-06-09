A Milli Takım'ın unutulmaz zaferleri!

EURO 2020, İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak. Kritik maça saatler kala tüm futbolseverlerin heyecanları artarken A Milli Takımımızın, unutulmaz Milli Takım galibiyetlerini sizler için hazırladık.
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1
Turnuvanın başlamasına çok az kaldı. A Milli Takım, son 20 yılda önemli zaferler kazandı. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşan milliler, 6 yıl sonra ise Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar yürüdü. İşte Milli Takım'ın tarihe geçen zaferleri...
2
Belçika 0-2 Türkiye (2000 Avrupa Şampiyonası)
Milliler, 2000 Avrupa Şampiyınası'nda Belöika'yı 2-0 devirmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Milli Takım, ilk kez bir turnuvada gruptan çıkma başarısı gösterdi.
3
Japonya 0-1 Türkiye (2002 Dünya Kupası)
2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Çin ve Kosta Rika'nın yer aldığı gruptan ikinci sırada yükselen Milliler, son 16 turunda Japonya ile eşleşti. Şenol Güneş'in öğrencileri, ev sahibi ülkeyi 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
4
Senegal 0-1 Türkiye (2002 Dünya Kupası)
2002 Dünya Kupası yarı finalinde ise rakip bu kez Senegal idi. Milli Takım, normal süresi 0-0 berabere biten karşılaşmanın ilk uzatma devresinde İlhan Mansız ile golü buldu ve adını yarı finale yazdırdı.
5
Güney Kore 2-3 Türkiye (2002 Dünya Kupası)
Milliler, turnuvanın bir ev sahibini yani Japonya'yı son 16 turunda devirmeyi başarmıştı. Üçüncülük maçında ise rakip Güney Kore oldu. Güneş'in öğrencileri bu kez sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
6
Yunanistan 1-4 Türkiye (2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Yunanistan ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, Fatih Terim'in liderliğinde Atina'ya gitti. Rakip, son Avrupa şampiyonu ve kolay gol yememesiyle ünlenmişti. Millilerde önemli oyuncular sakatlıkları ve cezaları nedeniyle sahada yer almıyordu. Avrupa kamuoyu Yunanistan'ı favori gösteriyordu. Sahaya inanılmaz bir motivasyonla çıkan Milliler, rakibine futbol dersi vererek sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
7
Türkiye 3-2 Çek Cumhuriyeti (2008 Avrupa Şampiyonası)
EURO 2008'in şüphesiz en renkli takımıydık. İlk maçta Portekiz'e mağlup olunsa da ikinci karşılaşmada ev sahibi İsviçre karşısında 2 golle geri dönülmüştü. Grupta kader maçı ise Çek Cumhuriyeti ile oynanadı. Çekler, 34. dakikada Koller ve 62. dakikada Plasil ile 2-0 öne geçti. Ancak Milliler bir kez daha pes etmedi ve 75. dakikada Arda Turan, 87 ve 92. dakikada Nihat Kahveci'nin golleriyle mücadeleyi 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
8
Hırvatistan 1-1 Türkiye (2008 Avrupa Şampiyonası)
Turnuvada geri dönüşlerin takımı olan Türkiye, Hırvatistan karşısında da herkesi şaşırtmayı başardı. A Milli Takım, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçın uzatlamalarında 1-0 geriye düştü. Yalnızca 2 dakika sonra 120+1'de Semih Şentürk'ün golü, mücadeleyi penaltılara taşıdı. Milliler, penaltı atışları sonucunda Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve yarı finalde Almanya'nın rakibi oldu.
9
Türkiye 3-0 Hollanda (2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
Son Avrupa Şampiyonası'nı kaçıran Milliler, bu kez hata yapmak istemiyordu. Dünya yıldızlarıyla donatılmış Hollanda kadrosu, Konya'da çaresizlikle tanıştı. Milli Takım, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın golleriyle Portakallar'ı 3-0'lık skorla devirdi.
10
Türkiye 1-0 İzlanda (2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
EURO 2016 bileti son maça kalmıştı. Her şey 90 dakikada belli olacak. Rakip ise son dönemlerde şansımızın tutmadığı İzlanda idi. Maç kazanılsa bile play-off oynanma ihtimali yüksekti. Ancak önce Çek Cumhuriyeti, Hollanda karşısında 3-0 öne geçti. Sonrasında ise Kazaklar beklenilen golü kaydetti. Artık şampiyona bileti için tek gol yetecekti. O anda sahneye Selçuk İnan çıktı ve 89. dakikada gelen golle Milliler 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
11
Türkiye 2-0 Fransa (2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
Giroud, Griezmann, Mbappe, Varane, Hugo Lloris... EURO 2020 elemeleri'nde rakip, Dünya Kupası'nı son kazanan Fransa idi. Ancak Milliler için rakibin kim olduğu hiç fark etmedi. Gruptaki ilk iki maçının kazanan Milli Takım, Konya'da oynanan karşılaşmada Fransa'ya Kaan Ayhan ve Cengiz Ünderi'in golleriyle 2-0 mağlup etti.