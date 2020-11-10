Futbol Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 10:59 | 10 Kasım 2020 - 11:01

A Milli Takım Atatürk'ü 10 Kasım'a özel forma ile andı

A Millî Takım’ımız, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir anma töreni düzenledi