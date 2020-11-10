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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 10:59 | 

A Milli Takım Atatürk'ü 10 Kasım'a özel forma ile andı

A Millî Takım’ımız, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir anma töreni düzenledi

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A Millî Takım’ımız, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir anma töreni düzenledi.

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Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı törende tüm ekip 10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk’ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarıyla hazır bulundu.

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Saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

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