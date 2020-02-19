7 yıldır komada yatan Michael Schumacher için yeni açıklama! Lewis Hamilton...
7 yıldır komada olan ve hayranlarının iyi haberini beklediği Michael Schumacher için yeni bir açıklama geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher için umutlu bekleyiş devam ederken, efsane pilot 7 yıldır komada bulunuyor.
2
2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor...
3
Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti...
4
Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.
5
Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise, 7 yıldır komada bulunan efsanevi pilot için hayranlarından sabırlı olmalarını istemişti.
6
Payen, "Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor." sözlerini kullanmıştı.
7
Dünyanın en ünlü doktorlarından biri olarak sayılan Dr. Nicola Acciarri ise acı bir haber vermişti.
8
Dünyaca ünlü bir beyin cerrahı olan Nicola Acciarri, Michael Schumacher'in iyileşse dahi çok insanların kendisini tanıdığından çok farklı biri olacağını söylemişti.
9
Bologna’da bulunan Bellaria Hastanesi’nde görev yapan Acciarri, Alman pilotun kas ve iskelet sistemindeki bozulmalar meydana geldiğini ve organik yapıların da deforme olduğunu ifade etmişti...
10
Dr. Nicola Acciarri, "Michael Schumacher'in durumuna baktığımızda bizi çok farklı bir profilin beklediğini söylemeliyim. Kazanın üzerinden 6 yıl geçti. Yarış pistlerinden hatırladığımızdan daha farklı bir kişi düşünmeliyiz." sözlerini kullanmıştı.
11
Ünlü doktor, öte yandan "Ekonomik açıdan daha az şanslı bireylerde, bu tip vakalar daha erken ölümlerle sonuçlanır. Çünkü artık vücuda, geri dönüşü olmayan zarar verilmiştir demektir." demişti.
12
Aradan geçen sürede Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşanmazken Formula 1'de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Emerson Fittipaldi'den açıklamalar geldi.
13
Emerson Fittipaldi, Formula 1 efsanesi Michael Schumacher ile son şampiyon Lewis Hamilton'ı kıyasladı.
14
73 yaşındaki pilot, Hamilton'un başka bir takımla şampiyon olması halinde tarih kitalparında Schumacher ile aynı sayfada yazılacağını belirtti.
15
Evening Standard'a konuşan Fittipaldi, ''Lewis Hamilton'u başka bir takımla daha şampiyon olurken görmek isterim. Mercedes dışında bir takımla şampiyon olması, onu tarihin en iyisi yapabilir.'' dedi.
16
Fittipaldi, ayrıca ''Rakamlar yalan söylemez. Kazandığı yarışlar ortada. Schumacher'i geride bırakacak rakamlar yakalıyor.'' şeklinde konuştu.
17
Lewis Hamilton'un ismi Michael Schumacher'in efsane olduğu Ferrari ile anılıyor. İngiliz pilotun Mercedes ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Ferrari ise en güçlü aday olarak gözüküyor...