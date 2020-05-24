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GeriDiğer 7 yıl sonra gelen Michael Schumacher itirafı! 'Nasıl olduğunu biliyorum'
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Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 13:38,

7 yıl sonra gelen Michael Schumacher itirafı! 'Nasıl olduğunu biliyorum'

7 yıldır komada olan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher için eski takım arkadaşı, 'Nasıl olduğunu biliyorum' dedi ve Alman pilotun sağlık durumu hakkında itiraflarda bulundu.

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Spor Arena Dış Haber | Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.

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Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

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Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

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Daha önce çıkan haberlerde 2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

6NASIL OLDUĞUNU BİLİYORUM
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"NASIL OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Tedavisine devam edilen şampiyon pilotun yakın arkadaşlarından birisi olan Felipe Massa, efsane pilotun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Massa, "Nasıl olduğunu biliyorum, bu konuda bilgim var. Onunla olan ilişkim her zaman çok yakındı. Eşi Corinna ile o kadar yakın değildik, çünkü yarışlara pek fazla gelmezdi.

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Bence tüm bunlarla ilgili en önemli şey, durumunun kolay olmadığını ve onun için zor bir dönem olduğunu biliyor olmamız. Tüm bunlara saygı duymalıyız, tıpkı benim onlara duyduğum gibi.

9BEN KİMİM DE BUNU YAPACAĞIM
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BEN KİMİM DE BUNU YAPACAĞIM?

Ailesi durumu hakkında açıklama yapmak istemiyor ve bundan rahatsız oluyor. Peki ben kimim de bunu yapacağım? Her gün iyileşeceğini hayal ediyorum ve bunun olması için dua ediyorum.

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Özellikle de oğlu pistte yarışırken onu seyretmesi için. Onu cesaretlendirip, onu seyretmesi için... Bu yüzden bir gün bunun olabilmesi için dua ediyorum" dedi.

11SCHUMACHER APTALLIKLAR YAPTI
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"SCHUMACHER APTALLIKLAR YAPTI"

2000-2011 yılları arasında Formula 1'de yarışan eski pilot Nick Heidfeld ise Michael Schumacher hakkında şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı:

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"Schumacher, tarihin en iyi Formula 1 sürücülerinden biri. Bunun yanı sıra çok aptallıklar da yaptı. Michael'ın yanlış yaptığı çok şey var.

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Çoğu zaman pistte kural tanımaz bir hale gelirdi. Çarpışmaktan çekinmez, küçük temaslarla sizi pist dışına atardı. Aşırı agresifti ve bu yaptıkları adil değildi.

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1994'te Damon Hill ve 1997'de Jacques Villeneuve ile çarpışmalarında hata tamamen Schumacher'deydi. Ama aynı zamanda pist dışında tanıyabileceğiniz en iyi insandı. Bir baba gibi çok samimi ve sıcak davranırdı."

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