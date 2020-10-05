7-2 sonrası Liverpool için sert sözler! 'Gördüklerimin en kötüsü...'

"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ SAVUNMA" Aston Vila Liverpool'u resmen yok etti. Takım çok fazla ofsayt taktiği yaptı. Gördüğüm en kötü savunma performansıydı. Bu taktiği yapan takımlardan nefret ediyorum. Çok ağır bir mağlubiyet ama önemli olan bu mağlubiyete takımın vereceği reaksiyon.