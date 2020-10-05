7-2 sonrası Liverpool için sert sözler! 'Gördüklerimin en kötüsü...'
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool'un Aston Villa'ya deplasmanda 7-2 mağlup olması büyük yankı uyandırdı ve eleştirileri beraberinde getirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Aston Villa, Liverpool'u Ollie Watkins(3), McGinn, Barkley, Grealish(2)'in golleriyle 7-2 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Salah attı.
2
Abone Ol
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, maç sonrası Aston Villa oyuncularını tek tek tebrik etti.
3
Abone Ol
Liverpool'da tarihi mağlubiyet sonrası eleştiri okları ilk golde büyük hata yapan kaleci Adrian'a yöneldi.
4
Abone Ol
Allison Becker'in sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında kalece geçen Adrian, ilk golde büyük bir hata yaparak topu Grealish'in önüne vermiş ve 4. dakikada topu ağlarında görmüştü.
5
Abone Ol
Sky Sports'ta yorumculuk yapan Liverpool'un efsane savunmacısı Jamie Carragher, tarihi skor sonrası Adrian'ı ve 7-2'lik maçı şu sözlerle yorumladı:
6
Abone Ol
"LIVERPOOL İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Adrian, Allison gibi bir kalecinin arkasındaki yedek olmamalı. Liverpool için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde goller yediğinizde savunmanız da sürekli tedirgin olacaktır. Liverpool'un yeni bir yedek kaleci alması gerek.
7
Abone Ol
"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ SAVUNMA"
Aston Vila Liverpool'u resmen yok etti. Takım çok fazla ofsayt taktiği yaptı. Gördüğüm en kötü savunma performansıydı. Bu taktiği yapan takımlardan nefret ediyorum. Çok ağır bir mağlubiyet ama önemli olan bu mağlubiyete takımın vereceği reaksiyon.
8
Abone Ol
Özellikle ezeli rakip Manchester United'ın Tottenham'a 6-1 yenildiği gününü akşamında Aston Villa'ya 7-2 kaybetmek gerçekten çok üzücü.
9
Abone Ol
HÜRGEN KLOPP'TAN 7-2 SONRASI AÇIKLAMA
Liverpool menajeri Jürgen Klopp ise ağır mağlubiyet sonrası kaleci Adrian'ı savundu ve maçı şu sözlerle yorumladı:
10
Abone Ol
Aston Villa çok iyi oynadı. Şanslıyız ki skor daha kötü olabilirdi. Ne olursa olsun 7-2 kaybetmeyi ummuyorduk. Böyle bir oyun kesinlikle oynamamalıydık.
11
Abone Ol
Adrian iyi bir kaleci. Geçen yıl Allison sakatken 10-11 maçta kalemizi korudu. Bu yıl da aynı başarıyı gösterecektir. İlk gol dışında hatası olduğunu düşünmüyorum.
12
Abone Ol
Maç bitti ve oyuncularım bireysel eleştirilerini yapacaklar. Ben de takım olarak eleştiriyi yapacağım. Bu mağlubiyetle yüzleşmemiz gerekiyor.
13
Abone Ol
Liverpool'un gollerini atan Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın maç sonu üzüntüsü
14
Abone Ol
Başarılı savunmacı Virgil van Dijk da skora inanamadı.