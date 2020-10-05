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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 11:26 | 

7-2 sonrası Liverpool için sert sözler! 'Gördüklerimin en kötüsü...'

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool'un Aston Villa'ya deplasmanda 7-2 mağlup olması büyük yankı uyandırdı ve eleştirileri beraberinde getirdi.

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Aston Villa, Liverpool'u Ollie Watkins(3), McGinn, Barkley, Grealish(2)'in golleriyle 7-2 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Salah attı.

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Liverpool menajeri Jürgen Klopp, maç sonrası Aston Villa oyuncularını tek tek tebrik etti.

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Liverpool'da tarihi mağlubiyet sonrası eleştiri okları ilk golde büyük hata yapan kaleci Adrian'a yöneldi.

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Allison Becker'in sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında kalece geçen Adrian, ilk golde büyük bir hata yaparak topu Grealish'in önüne vermiş ve 4. dakikada topu ağlarında görmüştü.

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Sky Sports'ta yorumculuk yapan Liverpool'un efsane savunmacısı Jamie Carragher, tarihi skor sonrası Adrian'ı ve 7-2'lik maçı şu sözlerle yorumladı:

6LIVERPOOL İÇİN YETERLİ DEĞİL
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"LIVERPOOL İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Adrian, Allison gibi bir kalecinin arkasındaki yedek olmamalı. Liverpool için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde goller yediğinizde savunmanız da sürekli tedirgin olacaktır. Liverpool'un yeni bir yedek kaleci alması gerek.

7GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ SAVUNMA
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"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ SAVUNMA"

Aston Vila Liverpool'u resmen yok etti. Takım çok fazla ofsayt taktiği yaptı. Gördüğüm en kötü savunma performansıydı. Bu taktiği yapan takımlardan nefret ediyorum. Çok ağır bir mağlubiyet ama önemli olan bu mağlubiyete takımın vereceği reaksiyon.

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Özellikle ezeli rakip Manchester United'ın Tottenham'a 6-1 yenildiği gününü akşamında Aston Villa'ya 7-2 kaybetmek gerçekten çok üzücü.

9HÜRGEN KLOPPTAN 7-2 SONRASI AÇIKLAMA
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HÜRGEN KLOPP'TAN 7-2 SONRASI AÇIKLAMA

Liverpool menajeri Jürgen Klopp ise ağır mağlubiyet sonrası kaleci Adrian'ı savundu ve maçı şu sözlerle yorumladı:

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Aston Villa çok iyi oynadı. Şanslıyız ki skor daha kötü olabilirdi. Ne olursa olsun 7-2 kaybetmeyi ummuyorduk. Böyle bir oyun kesinlikle oynamamalıydık.

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Adrian iyi bir kaleci. Geçen yıl Allison sakatken 10-11 maçta kalemizi korudu. Bu yıl da aynı başarıyı gösterecektir. İlk gol dışında hatası olduğunu düşünmüyorum.

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Maç bitti ve oyuncularım bireysel eleştirilerini yapacaklar. Ben de takım olarak eleştiriyi yapacağım. Bu mağlubiyetle yüzleşmemiz gerekiyor.

13Liverpoolun gollerini atan Mısırlı yıldızı Mohamed Salahın maç sonu üzüntüsü
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Liverpool'un gollerini atan Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın maç sonu üzüntüsü

14Başarılı savunmacı Virgil van Dijk da skora inanamadı.
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Başarılı savunmacı Virgil van Dijk da skora inanamadı.

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