55 milyon euroluk dev takas! Merih Demiral...

Juventus'ta forma giyen sakatlÄ±ÄŸÄ±na kadar performansÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Merih Demiral ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinin ciddi ÅŸekilde ilgilendiÄŸi Merih Demiral'Ä±n ismi dev bir takasla gÃ¼ndeme geldi.
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Ä°talya Serie A takÄ±mlarÄ±ndan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'Ä±n talipleri gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±yor. Sezon iÃ§erisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle uzun bir sÃ¼redir sahalardan uzan kalan genÃ§ oyuncu iÃ§in FransÄ±z devleri sÄ±raya girmiÅŸti.Â
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ÃœST ÃœSTE TALÄ°PLER
PSG ve Lyon'un devrede olduÄŸu milli yÄ±ldÄ±z iÃ§in Premier Lig'den de teklifler de gelmeye baÅŸladÄ±.
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Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Leicester City, Merih iÃ§in devreye girmiÅŸti.
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PREMÄ°ER LÄ°G'DE DEV TAKIM
Corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle lige verilen arada transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden kulÃ¼p Juventus'un kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almÄ±ÅŸtÄ±. Leicester City'nin ardÄ±ndan Milli yÄ±ldÄ±z iÃ§in Premier Lig'den bir talip daha Ã§Ä±ktÄ±.
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UNÄ°TED DEVREDE
Ä°ngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'Ä± gÃ¶zÃ¼ne kestirdi.Â
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Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Manchester United'Ä±n Douglas Costa'yÄ± transfer etmek iÃ§in kulÃ¼be ciddi baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve Merih Demiral hakkÄ±nda da bilgi aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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JUVE POGBA'YI Ä°STÄ°YOR
BilindiÄŸi Ã¼zere, Juventus eski oyuncusu Paul Pogba'yÄ± kadrosuna katmak istiyor. Ä°ngiliz ekibi de Paul Pogba karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ä°talyan ekibinden Douglas Costa ve Merih Demiral'Ä± takas olarak transfer etmenin peÅŸinde.
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Ancak, Douglas Costa'nÄ±n Ä°ngiliz ekibine gitmesinin zor olduÄŸunu belirtildi.
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TEKLÄ°F YAPILACAK
Manchester'Ä±n Douglas Costa haricinde milli futbolcu Merih Demiral'Ä±n da takÄ±mdaki durumunu sorduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Juventus'un genÃ§ yÄ±ldÄ±z iÃ§in 55 milyon euro talep etmesi Ã¼zerinde Manchester United dÃ¼ÅŸÃ¼nme kararÄ± aldÄ±.
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Bu transferi gerÃ§ekleÅŸtirmek isteyen kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸeytanlar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Juventus'un kapÄ±sÄ±nÄ± bir kez daha Ã§alacak. AyrÄ±ca Merih Demiral'Ä±n da Ä°ngiltere liginde oynamak istediÄŸi biliniyor.
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55 MÄ°LYON EURO
Juventus ile sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Demiral iÃ§in 55 milyon euro bonservis talep ediliyor. EÄŸer bu transfer gerÃ§ekleÅŸirse tarihteki en pahalÄ± TÃ¼rk transferi olacak. (Fanatik)