55 milyon euroluk dev takas! Merih Demiral...

Bu transferi gerÃ§ekleÅŸtirmek isteyen kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸeytanlar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Juventus'un kapÄ±sÄ±nÄ± bir kez daha Ã§alacak. AyrÄ±ca Merih Demiral'Ä±n da Ä°ngiltere liginde oynamak istediÄŸi biliniyor.