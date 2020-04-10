4 yıl önce çekilen korona fotoğrafı olay oldu, milli futbolcumuzu 2 saat içinde dünya öğrendi

SCHALKE'DEN TARAFTARA: HER ŞEYİ İSTEYİN AMA PARA İSTEMEYİN! Bundesliga ekibi Schalke’de taraftarlar daha önceden aldıkları tek maçlık biletler ve kombineler için ücret iadesi bekliyor... Yaklaşık 198 milyon Euro’luk bir borç yükü altında iflasın eşiğinde bulunan kulüp yönetimi ise bir açıklama yaptı ve taraftarlarından, ücret iadesinden vazgeçerek kulüplerine ekonomik bir jest yapmalarını rica etti. Yönetim, para iadesinden vazgeçen taraftarlara özel bir t-shirt göndereceğini de ekledi. Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de, sürecin devam etmesi durumunda ülkenin profesyonel liglerinde iflaslar beklediğini duyurdu.