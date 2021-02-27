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HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri36 milyon dolarlık boks maçı öncesi tartıya çıktılar! Avni Yıldırım kazanırsa...
GeriDiğer 36 milyon dolarlık boks maçı öncesi tartıya çıktılar! Avni Yıldırım kazanırsa...
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Spor Arena
Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 09:55 | 

36 milyon dolarlık boks maçı öncesi tartıya çıktılar! Avni Yıldırım kazanırsa...

Türk boksör Avni Yıldırım'ın Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul "Canelo" Alvarez ile karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. İkili bu sabaha karşı tartıya çıktı.

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18 bin kişinin statta canlı izleyeceği mücadelenin mali detayları da netleşti.

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Türk boksör Avni Yıldırım, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Canelo Alvarez’e meydan okuyor.

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Florida Eyaleti’ndeki Miami Gardens’taki Hard Rock Stadyumu’nda, 28 Şubat Pazar gecesi sabaha karşı gerçekleşecek mücadele Türk boks tarihi adına da büyük önem taşıyor. 

4SADECE 1 KEZ KAYBETTİ
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SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Avni Yıldırım, profesyonel boks kariyerinde 23 maça çıkarken 12’si nakavt olmakla birlikte 21 kez ringde galip olan taraftı. Avni Yıldırım ve Canelo’nun bir dönem egzersiz arkadaşı olması da mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyor. Rakibi şampiyon Alvarez ise bu zamana kadar sadece 1 kez kaybetti.

5TARTIYA ÇIKTILAR
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TARTIYA ÇIKTILAR

Profesyonel boksör Avni Yıldırım ve Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul "Canelo" Alvarez yarın Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekleri müsabaka öncesi tartıldı.

6AYAKKABISIYLA İLGİ ODAĞI OLDU
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AYAKKABISIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Canelo Alvarez’in tartıya gelirken giydiği ayakkabılar ise gecenin ilginç detaylarından oldu. Boks eldivenleriyle birlikte karşılaşma tarihinin ve isminin yazılı olduğu ayakkabılarıyla tartıya gelen Meksikalı, soğukkanlı tavırlarıyla da dikkat çekti.

718 BİN KİŞİ İZLEYECEK
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18 BİN KİŞİ İZLEYECEK

Mücadele tüm dünyada 200 ülke televizyonlarında canlı olarak ekranlara gelecek. 80 bin seyirci Hard Rock Stadı’nda yapılacak karşılaşmaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında 18 bin bokssever alınacak. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi olan 30 yaşındaki Canelo’nun bokstaki süper yıldız statüsü bilet fiyatlarını da etkiledi.

8CANELO KAZANIRSA 35 MİLYON DOLAR, YILDIRIM İSE 1 MİLYON DOLAR KAZANACAK
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CANELO KAZANIRSA 35 MİLYON DOLAR, YILDIRIM İSE 1 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Dev stadyumdaki maçı en iyi yerden izlemek isteyenler 8 bin doları (57 bin lira) gözden çıkarttı. 2020 yılının ikinci yarısında 37 milyon dolar kazanan Canelo, Forbes’un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer aldı. 28 Şubat’taki maçtan Canelo 35 milyon dolar, Yıldırım ise 1 milyon doların üzerine para kazanacak.

9AVNİ YILDIRIM KİMDİR, NERELİDİR
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AVNİ YILDIRIM KİMDİR, NERELİDİR?

Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Hafif ağır siklet klasmanında yer alan Avni Yıldırım, şu ana kadar çıktığı 23 mücadeleden sadece ikisini mağlup olarak tamamlamıştır. Yıldırım'ın mağlup olduğu isimler İngiliz Chris Eubank Jr. ve Amerikalı Anthony Dirrell olmuştur. 178 kanat açıklığına sahip olan Avni Yıldırım'ın boyu ise 1.82'dir. Aynı zamanda ünlü boksör Avni Yıldırım, MR. Robot lakabıyla tanınmaktadır.

10AVNİ YILDIRIMIN MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA
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AVNİ YILDIRIM'IN MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boks gecesi 27 Şubat Cumartesi’yi 28 Şubat Pazar’a bağlayan gece, Türkiye saati ile 03.00’te start alacak.

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Ancak Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez’i karşı karşıya getirecek ana maçın pazar sabahı TSİ 06.00’da başlayacağı öğrenildi. Dev karşılaşma S Sport Plus ve DAZN üzerinden canlı yayınlanacak.

12AVNİ YILDIRIMDAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA
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AVNİ YILDIRIM'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner, maç öncesinde CNN TÜRK'e konuştu. Menajer Ahmet Öner, Yıldırım'ı 2 yıldır bu an için hazırladığını söyleyerek, "İki senelik sürecin sonunda en büyük zirveye taşıyabildim Avni'yi. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Avni de bu fırsatı hak ediyor. Hak ettiğini de göreceğiz." şeklinde konuştu.

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Avni Yıldırım da, "Hazırlığımızı yaptık. Bu büyük arenada elinden gelen en iyi performansı ringe koyup inşallah halkımızı, milletimizi gururlandırmak istiyorum." dedi.

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Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar, yarın sabah Spor Arena'da olacak.

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