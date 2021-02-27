36 milyon dolarlık boks maçı öncesi tartıya çıktılar! Avni Yıldırım kazanırsa...

SADECE 1 KEZ KAYBETTİ Avni Yıldırım, profesyonel boks kariyerinde 23 maça çıkarken 12’si nakavt olmakla birlikte 21 kez ringde galip olan taraftı. Avni Yıldırım ve Canelo’nun bir dönem egzersiz arkadaşı olması da mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyor. Rakibi şampiyon Alvarez ise bu zamana kadar sadece 1 kez kaybetti.