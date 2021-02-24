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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri300 bin Euro'ya Hatayspor'a gelip 8 milyon Euro'ya giden golcü: Aaron Boupendza
GeriFutbol 300 bin Euro'ya Hatayspor'a gelip 8 milyon Euro'ya giden golcü: Aaron Boupendza
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Futbol
Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 15:37 | 

300 bin Euro'ya Hatayspor'a gelip 8 milyon Euro'ya giden golcü: Aaron Boupendza

Hatayspor'un sezon başında 300 bin Euro maliyetle kadrosuna kattığı Gabonlu golcü Aaron Boupendza, Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'a gidiyor. Sezonu Hatayspor'da tamamlayacak olan 24 yaşındaki golcü, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 18 gol atmış ve transferde dikkatleri üzerine çekmişti. Peki 300 bin Euro'ya gelip 8 milyon Euro'ya transfer yapacak olan Boupendza'nın hikayesi ne? Spor Arena olarak Gabonlu golcünün kariyer hikayesini sizler için derledik...

Fatih Gider
Fatih Gider
fgider@hurriyet.com.tr
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Fatih Gider
Fatih Gider
fgider@hurriyet.com.tr
1Fatih Gider - Spor Arena
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Fatih Gider - Spor Arena

İşte kariyer başlangıcı, iniş-çıkışları, Hatayspor'a gelişindeki sürpriz kefil, idolü ve bir çok bilinmeyeniyle Aaron Boupendza...

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Aaron Boupendza, tarihinde ilk kez Süper Lig'de yükselen Hatayspor'a 5 Ağustos 2020 günü sessiz sedasız imza atmıştı. Sezonun ilk 11 haftasında oyuna sonradan giren, ilk 11 haftada aldığı toplam 219 dakikada 3 gol atabilen Boupendza 12. haftadaki Göztepe maçında ilk kez 11'de şans buldu. Göztepe ve Trabzonspor maçlarının tamamında sahada kalan Boupendza golle buluşamadı.

34 GOL ATTIĞI MAÇTA DİKKAT ÇEKTİ
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4 GOL ATTIĞI MAÇTA DİKKAT ÇEKTİ

Boupendza'nın dikkat çektiği maç ise 6-0'lık Antalyaspor galibiyeti oldu. Boupendza bu maçta 4 gol birden atarak spot ışıklarını üzerine çekmişti.

4ZAMAN TÜNELİ: Gabondan Fransaya geliş
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ZAMAN TÜNELİ: Gabon'dan Fransa'ya geliş

Şimdi filmi geriye saralım ve Aaron Boupendza'nın kariyerine göz atalım. Futbola Gabon takımı Mounana'da başlayan Boupendza, geçen sezon Galatasaray forması giyen vatandaşı Mario Lemina gibi kariyerini Fransa'ya giderek şekillendirmek ister. 2016 yılında 19 yaşındayken Bordeaux'ya katılan Boupendza, 4 yıl kontratlı oyuncusu olduğu kulübün A takımında hiç süre alamadı. Biri Bordeaux B olmak üzere 5 farklı takımda kiralık olarak oynadı.

5Bu sezona kadar en parlak performansı Fransa Ulusal 1. Ligde
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Bu sezona kadar en parlak performansı Fransa Ulusal 1. Lig'de

Bordeaux B'deki ilk yılın ardından Fransa'da 3. lig seviyesine denk gelen Ulusal 1. Ligi takımı Pau'ya kiralanan Boupendza, bu sezona kadar kariyerinin en parlak performansını burada sergiler; 21 maçta 15 gol.

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Sonraki sezon Fransa Ligue 2 takımı Ajaccio'ya kiralanan Boupendza yarım sezonda 10 maça çıkar ve gol atamaz. Başarısız geçen ilk yarı sonucunda Ajaccio, oyuncuyu geri gönderir. Sezonun ikinci yarısında 3. Ulusal Lig ekibi Tours'a gönderilir. Aaron ikinci yarıda 12 maça çıkar ve 3 gol atar ve 2019 yazında yeniden Bordeaux'ya döner.

7Portekiz macerası
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Portekiz macerası

Disiplinsiz davranışları sebebiyle Bordeaux A takımında bir türlü kendisine yer edinemeyen Boupendza, Portekiz 2. Lig ekibi Feirense'ye kiralık gönderildi. Yeni bir ülke ve farklı bir kültüre adapte olmakta zorlanan Boupendza, sezonun başında takımında çıktığı 12 maçta gol sevinci yaşayamaz ve sonrasında şans bulamayıp sezonu bir asistle tamamlar.

8Bordeauxya dönüş ve ayrılık
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Bordeaux'ya dönüş ve ayrılık

Mart 2020'de liglerin koronavirüs sebebiyle tatil edilmesinin ardından Feirense'den Bordeaux'a geri dönen Boupendza, Ağustos 2020'de ise takımından ayrılır.

9Boupendza, Fransa ve Portekiz dönemini şu sözlerle özetliyor
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Boupendza, Fransa ve Portekiz dönemini şu sözlerle özetliyor

"Amatörce davrandığım, disiplin sorunları çıkardığım zamanlar oldu. Üst düzey mücadeleye kendimi hazır hissetmiyordum sanırım ve bu yüzden gerçek performansımı sergileyemedim. Ardından sakatlıklarım da gelince üst düzeye çıkamadan yıllar akıp gitti."

10Dönemin Pau Başkanının ağzından Aaron Boupendza
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Dönemin Pau Başkanının ağzından Aaron Boupendza

Hatayspor'a gelene kadar kariyerinin en iyi performansını sergilediği Pau'da bile disiplinsiz tavırlar sergileyen Boupendza'yı dönemin Pau Başkanı Bernarn Laporte-Fray şu sözlerle anlatıyor: "Büyük bir oyuncunun sahip olacağı harika bir yeteneğe sahip ama disiplinsiz davranışları sebebiyle kariyerinde çeşitli zorluklar yaşayacaktır. Geri gönderirken Bordeaux'yu bu konuda uyardık."

11Hayali Şampiyonlar Ligi, idolü Fenomen Ronaldo
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Hayali Şampiyonlar Ligi, idolü 'Fenomen' Ronaldo

Boupendza, geçmiş yıllarda verdiği çeşitli röportajlarda hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu, idolünün ise Brezilyalı efsane golcü Ronaldo Nazario olduğunu söylüyor.

12Boupendza, Ronaldoya hayranlığını şöyle anlatıyor:
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Boupendza, Ronaldo'ya hayranlığını şöyle anlatıyor:

"Çocukluğumdan beri hayran olduğum futbolcu Ronaldo'ydu. Kariyerimin motivasyon kaynağı. Bitiriciliği üst düzeydeydi ve golleri atarken sahada eğlendiğini de görebiliyordunuz. Antrenmanlarda ve maçlarda onun gibi oynamaya çalıştım."

13300 BİN EURO KARŞILIĞINDA SESSİZ SEDASIZ HATAYA GELİŞ
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300 BİN EURO KARŞILIĞINDA SESSİZ SEDASIZ HATAY'A GELİŞ

Geçen sezonu TFF 1. Lig'de şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme şansı yakalayan Hatayspor, Süper Lig'e uygun kadro kurmak için bir süredir yaptığı çalışmalar sonucu Aaron Boupendza'yı yalnızca 300 bin Euro karşılığı kadrosuna kattı.

14GÖKHAN ZAN KEFİL OLMUŞ: OLMAZSA PARASINI CEBİMDEN VERİRİM
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GÖKHAN ZAN KEFİL OLMUŞ: "OLMAZSA PARASINI CEBİMDEN VERİRİM"

Fanatik'te çıkan habere göre Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan, transferi düşünüldüğü dönem Boupendza için; "Mutlaka alalım, kötü çıkarsa parasını cebimden veririm" demiş.

15SÜPER LİGDE GOL KRALLIĞINA YÜRÜYÜŞÜ
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SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINA YÜRÜYÜŞÜ

Filmi yeniden ileri sarıp Boupendza'nın Süper Lig macerasına geri dönüyoruz.Kariyerinde hat-trick bile yapmayan Boupendza, Antalyaspor maçında 4 gol birden atıp bir anda bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Gabon Milli Takımı forması giyen giyen 24 yaşındaki golcü, bu maçtan sonra golleri sıralamaya başladı. Art arda oynanan Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında rakip fileleri tam9 kez sarsan Boupendza gol krallığı yarışında üst sınırı kendisinin belirleyeceğinin sinyallerini vermişti rakiplerine.

16BÜYÜKLERN AKLINA SON GÜN GELDİ
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BÜYÜKLER'N AKLINA SON GÜN GELDİ

4 maçta 9 gol atan ve toplam gol sayısını 12'ye çıkaran Boupendza, performansını öyle bir dönemde yükseltmişti ki, transfer planları yapan ve birbirleriyle çekişen büyük kulüpler ona son günde dönebildi, bu dönüş de yeterli olmadı tabii ki. Boupendza, 5 Ocak - 1 Şubat arasında devam eden transfer döneminde 6 maçta 6 gol attı.

17GALATASARAY İSTEDİ, HATAYSPOR EN AZ 10 MİLYON EURO DEDİ
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GALATASARAY İSTEDİ, HATAYSPOR EN AZ 10 MİLYON EURO DEDİ

Devre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohamed ve Onyekuru gibi oyunculara yönelen, İrfan Can'ı sıkı bir yarış sonucunda Fenerbahçer'ye kaptıran Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ardından transferin son günü Aaron Boupendza için Hatayspor'a resmi bir teklif yaptı. Transferin son gününde Boupendza için masada 5 milyon Euro teklif bulan Hatayspor, 24 yaşındaki golcüsünü 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmama kararı aldı.

18GOLLERE DEVAM ETTİ
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GOLLERE DEVAM ETTİ

Transfer dönemi bitmiş ve Aaron Boupendza Hatayspor'da kalmıştı. Transferin bitmesinden bir gün sonra oynanan Fenerbahçe maçında bir kez daha ağları sarsan Boupendza, birkaç pozisyonda da Altay Bayındır'ın müthiş performansına takıldı.

19RUSLAR HATAYA GELİP TRANSFERİ BİTİRDİ
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RUSLAR HATAY'A GELİP TRANSFERİ BİTİRDİ

Ara transfer döneminde büyük takımların alamadığı veya almadığı Aaron Boupendza'yı bir süredir takip eden Rusya'nın Krasnodar takımından yöneticiler, Pazartesi akşamı geldikleri Hatay'da salı günü resmi görüşmeler yaptı ve transfer için kulüple anlaşma sağladı.

208 MİLYON EURO VE SATIŞTAN %20 PAY
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8 MİLYON EURO VE SATIŞTAN %20 PAY

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transfer haberlerinin ardından yaptığı açıklamada Boupendza için Krasnodar ile 8 milyon Euro karşılığı anlaşma sağladıklarını, sezonu Hatay'da tamamlayacak olan Boupendza'nın sonraki satışındaki karın %20'sini de alacaklarını duyurdu.

21DIAGNENİN GOL REKORUNU KIRAR MI
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DIAGNE'NİN GOL REKORUNU KIRAR MI?

Sezonu Hatayspor'da tamamlayacak olan Aaron Boupendza, tek başına götürdüğü gol krallığı yarışında çıtayı Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekoruna koymuş durumda. 23 maçta 18 golü bulunan Boupendza, kalan 15 haftada Diagne'nin 30 gollük rekorunu kırmaya çalışacak.

Fatih Gider
Fatih Gider
fgider@hurriyet.com.tr
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